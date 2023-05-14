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طالما‭ ‬كان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أحدث‭ ‬إصدارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مثلChatGPT‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬فتحت‭ ‬بسرعة‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬ولها‭ ‬بالفعل‭ ‬تأثير‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

فيما‭ ‬يلي‭ ‬أربعة‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬بها‭ ‬صعود‭ ‬ChatGPT‭ ‬اللعبة‭ ‬بالفعل‭.‬

عمليات‭ ‬البحث‭ ‬الموجهة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي

على‭ ‬مدى‭ ‬عقود،‭ ‬كانت‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬سمة‭ ‬رئيسية‭ ‬للإنترنت‭ ‬ومجالا‭ ‬أساسيا‭ ‬للخبرة‭ ‬لمشغلي‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والمهاجمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬ولكن‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬مجرد‭ ‬فهرس‭ ‬للأماكن‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الذهاب‭ ‬إليها‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬تفاعل‭ ‬غير‭ ‬متزامن‭ ‬للغاية‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مثل‭ ‬ChatGPT‭ ‬يغير‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يستخدم‭ ‬بها‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ (‬NLP‭) ‬لفهم‭ ‬اللغة‭ ‬وتقديم‭ ‬إجابات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬المستخدم‭. ‬قدم‭ ‬مقتطفا‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭ ‬البرمجية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنحك‭ ‬تجولا‭ ‬سطرا‭ ‬سطرا‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬طفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬أو‭ ‬مرشح‭ ‬دكتوراه‭.‬

بدلا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬مشاهدة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬أو‭ ‬قراءة‭ ‬مقال‭ ‬موصى‭ ‬به،‭ ‬يمكنك‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الدرس‭ ‬أو‭ ‬طرح‭ ‬أسئلة‭ ‬تكرير‭ ‬أو‭ ‬التعمق‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬معين‭. ‬بصفتك‭ ‬مشاركا،‭ ‬لديك‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تذهب‭ ‬إليه‭ ‬المحادثة‭.‬

البحث‭ ‬بمساعدة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي

كان‭ ‬الباحثون‭ ‬الأمنيون‭ ‬يلعبون‭ ‬بقدرات‭ ‬ChatGPT‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬الآن‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كانت‭ ‬آراؤهم‭ ‬مختلطة؛‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬مهددون‭ ‬وغير‭ ‬معجبين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬بالأداة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لبعض‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬تعلق‭ ‬بأساليب‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬يطرحون‭ ‬سؤالا‭ ‬أساسيا‭ ‬واحدا‭ ‬ولا‭ ‬يقدمون‭ ‬تفاصيل‭ ‬أكثر‭ ‬تحديدا‭ ‬أو‭ ‬توجيهات‭ ‬متابعة‭.‬

عند‭ ‬استخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬أظهرت‭ ‬ChatGPT‭ ‬بالفعل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬رمز‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬الغامض‭ ‬وتحديد‭ ‬موقعه‭ ‬بسرعة‭. ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬نتقن‭ ‬أساليب‭ ‬مشاركتنا،‭ ‬ستساعد‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بوتيرة‭ ‬سريعة‭ ‬للغاية‭.‬

العمليات‭ ‬المعززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي

من‭ ‬خلال‭ ‬البرمجة‭ ‬اللغوية‭ ‬العصبية،‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬ChatGPT‭ ‬الأوامر‭ ‬ويقرأ‭ ‬التعليمات‭ ‬البرمجية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكنه‭ ‬أيضا‭ ‬تقديم‭ ‬رؤى‭ ‬فعلية‭ ‬ونصائح‭ ‬علاجية‭. ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬القدرة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسخيرها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬كفاءة‭ ‬وتطور‭ ‬المشغل‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصناعة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬التوظيف‭ ‬والمواهب،‭ ‬يتم‭ ‬بالفعل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬لخلق‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتحسين‭ ‬السرعة‭ ‬وضمان‭ ‬الدقة‭ ‬التشغيلية‭ ‬للهجمات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬والمشغلين‭ ‬الأمنيين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬والاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬المتسللون‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭. ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬ربما‭ ‬اكتسب‭ ‬المهاجمون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قوة‭ ‬البرمجة‭ ‬اللغوية‭ ‬العصبية‭ ‬مثلChatGPT‭ .‬

نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التهديد‭ ‬تستخدم‭ ‬بالفعل‭ ‬ChatGPT‭ ‬لتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬متعددة‭ ‬الأشكال‭ ‬التي‭ ‬تتحور‭ ‬بانتظام‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬الكشف‭. ‬حاليا،‭ ‬جودة‭ ‬قدرة‭ ‬ChatGPT‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬التعليمات‭ ‬البرمجية‭ ‬متواضعة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬تتطور‭ ‬بسرعة‭. ‬يمكن‭ ‬للأشكال‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للترميز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬البرامج‭ ‬الضارة‭ ‬وتعزز‭ ‬أداءها‭.‬

يتخصص‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المتسللين‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬أنواع‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬مثل‭ ‬الهندسة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬حملات‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬سيساعدهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬أتمتة‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬سير‭ ‬عملهم‭ ‬واستغلال‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬اكتشافهم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭.‬

مثل‭ ‬جميع‭ ‬القفزات‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬امتلأت‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ChatGPT‭ ‬بالمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يكتشفون‭ ‬طرقا‭ ‬جديدة‭ ‬لتسخير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭. ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تميل‭ ‬هذه‭ ‬القوى‭ ‬إلى‭ ‬موازنة‭ ‬بعضها‭ ‬لبعض‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الأدوات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لن‭ ‬تنمو‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التعقيد‭ ‬والقوة‭. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬أسئلة‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬الإجابة‭ ‬عليها‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الطرق‭ ‬لتعليم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المعلومات‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭ ‬أو‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬التحيز‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يعالج‭ ‬بها‭ ‬البيانات‭ ‬الخام‭. ‬دفعت‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف،‭ ‬وغيرها،‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للمعايير‭ ‬والتكنولوجيا‭ (‬NIST‭) ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إطار‭ ‬لإدارة‭ ‬مخاطر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتوفير‭ ‬التوجيه‭ ‬والعمليات‭ ‬لتقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

هناك‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬استخدم‭ ‬بها‭ ‬الناس‭ ‬GPT‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬تتضمن‭ ‬بعض‭ ‬الأمثلة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬الواقعية‭:‬

يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬GPT‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الاحتيالية‭ ‬الحقيقية‭ ‬ثم‭ ‬استخدامها‭ ‬لإنشاء‭ ‬رسائل‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬تصيد‭ ‬احتيالي‭ ‬جديدة‭ ‬ومقنعة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مفيدا‭ ‬لاختبار‭ ‬فعالية‭ ‬أدوات‭ ‬مكافحة‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬وتدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬محاولات‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭.‬

الحمولات‭ ‬لاختبار‭ ‬الاختراق‭:‬

يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬GPT‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬الحمولات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬الاختراق‭ ‬ثم‭ ‬استخدامها‭ ‬لتوليد‭ ‬حمولات‭ ‬جديدة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مفيدا‭ ‬لاختبار‭ ‬أمن‭ ‬الأنظمة‭ ‬وتحديد‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭.‬

وثائق‭ ‬الامتثال‭ ‬ومعايير‭ ‬الأمن‭: ‬يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬GPT‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬وثائق‭ ‬الامتثال‭ ‬ومعايير‭ ‬الأمن،‭ ‬مثل‭ ‬SOC‭ ‬2‭ ‬وPCI‭-‬DSS،‭ ‬ثم‭ ‬استخدامها‭ ‬لإنشاء‭ ‬وثائق‭ ‬جديدة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مفيدا‭ ‬لضمان‭ ‬دقة‭ ‬الوثائق‭ ‬تحديثها‭.‬

تقارير‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭:‬

يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬GPT‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬ثم‭ ‬استخدامها‭ ‬لإنشاء‭ ‬تقارير‭ ‬جديدة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للحوادث‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬مفيدا‭ ‬لتوثيق‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحادث‭ ‬والخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬لاحتوائه‭ ‬بسرعة‭ ‬ودقة‭.‬

ملخصات‭ ‬اللغة‭ ‬الطبيعية‭ ‬للتنبيهات‭ ‬الأمنية‭:‬

يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬GPT‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬التنبيهات‭ ‬الأمنية‭ ‬ثم‭ ‬استخدامها‭ ‬لإنشاء‭ ‬ملخصات‭ ‬لغوية‭ ‬طبيعية‭ ‬للتنبيهات،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المحللين‭ ‬الأمنيين‭ ‬فهم‭ ‬التنبيهات‭ ‬وفرزها‭.‬