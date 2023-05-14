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بين وقت وآخر نسمع ونقرأ أخباراً، متنوعة ومتعددة، في مختلف مجالات الحياة، منها التي تتحدث عن الاقتصاد العالمي، وبأنه يعاني ضغوطاً واضطرابات، أو أن إحدى الشركات الكبرى في العالم، قامت بتسريح عدد من العمال، وهذا العدد قد يصل إلى الآلاف، وهناك أخبار عن إفلاس مؤسسات، وصفقات كانت خاسرة، أيضاً نسمع عن تعثر مالي ورهن... إلخ، وغيرها من الأحداث، التي لها تتضمن جانباً مالياً وجانباً اقتصادياً، كما أنها ذات تأثير كبير في حياة الكثير من الناس، بشكل مباشر وواضح.

لقد تعلمنا من التجارب، والأحداث السابقة التي مرت بالبشرية، أن العواصف والأحداث التي تسبب اضطرابات في المشهد الاقتصادي العالمي، قد تكون خارجة عن الإرادة البشرية، بمعنى ليست وليدة لخطأ بشري، أو لتعثر خطة، أو نحوها من الأسباب الواضحة؛ بل قد تكون غير متوقعة وعاصفة وسريعة، تماماً مثل جائحة «كوفيد - 19» والتي أصابت كثيراً من مفاصل المجتمع البشري على مستوى العالم. والكوارث الطبيعية لها وقعها المدوي على الاقتصاد وحياة الناس، بشكل مباشر، كما هو معروف.

والحقيقة أن هناك دولاً لديها الإمكانات القوية، والقوانين الواضحة، والتي تعالج مثل هذه التصدعات، التي تسببها تلك الأحداث غير المتوقعة؛ حيث تبادر بإعطاء خيارات، وتفتح مجالات أخرى، ولا تسمح بأن يتضرر الناس، ولعل الحالة الإماراتية، ومعالجتها لتداعيات جائحة «كوفيد - 19» التي أعلنت قبل بضعة أيام منظمة الصحة العالمية أنها لم تعد يشكل خطراً على العالم، خير مثال للإدارة الناجحة في مواجهة الكوارث أو أي تداعيات لأوبئة وفيروسات تقع؛ حيث تجاوز النجاح الإماراتي، النطاق الجغرافي، وامتد إلى دول ومجتمعات أخرى، تم منحها المضادات والمساعدات الطبية واللقاحات، وهذا منحها فرصة لمقاومة هذا الفيروس. الحال نفسها ستجدها في مختلف الكوارث التي تمر بالإنسان في مختلف أرجاء العالم.

الإمارات، بفضل الله، ثم بفضل قيادة حكيمة، قوية، متمكنة، ناجحة، تحت ظل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. هذه القيادة جنبت بلادنا الكثير من المطبات والأحداث، والوقائع المؤلمة، وبالتالي أسهمت في حماية المجتمع، ومقدراته ومنجزاته ومدخرات الناس، وفي الوقت الذي كانت هناك اقتصادات تنهار، وتنمية تتعثر، كانت الإمارات تتقدم وتنمو، والمشاريع لم تتوقف. إنها الإدارة القوية، والحكمة، وبعد النظر، والقراءة الصحيحة لواقع العالم.