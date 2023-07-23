لطالما كانت الجهودُ الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً مميزةً على الصعيد الدولي، وبشهادة المتابعين والمراقبين الدوليين، ولطالما كانت سبباً في إنهاء التوترات وطي الأزمات، وإرساء الوفاق، وتحقيق السلام في العديد من بؤر التوتر والصراع والتأزم في أنحاء العالم.



وقد أبلت الدبلوماسية الإماراتية البلاءَ الحسنَ، وبذلت أخلصَ الجهود وأنجحها في ذلك السبيل، انطلاقاً من الحس الإنساني العام المشترك بضرورة العمل على تخفيف معاناة الآخرين ومواساتهم والإسهام في إنهاء مآسيهم جراء الخلافات والصراعات أياً كانت.. وذلك إيماناً منها بأن دوراً ما يتوجب عليها القيام به في هذا الاتجاه. ولم تترك دولة الإمارات جهداً يمكنها القيام به إلا وقامت به على أحسن وجه وبأصدق نية ووفق أنبل هدف. وقد أسهمت بحق في مرحلة مهمة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالكثير من الأحداث والمواقف السياسية المتباينة وغير المتوافقة.



وتتواصل هذه الجهود برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قدَّم الكثير لقضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، استمراراً لموقف الإمارات الثابت والمتميز على مر التاريخ. وفي هذا المقام، نقول إن يد المساعدة التي ما فتئت دولة الإمارات تمدها تجسيداً لدورها الإنساني الرائع، هي استمرار لمسيرة الخير والعطاء التي أطلقها الوالدُ المؤسس المغفور اله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنه استلهمت رؤيتَها في العطاء، وسار على نهجه القادةُ من بعده، حيث ما فتئت تلك القضية بشكل خاص أولويةً كبرى في قائمة اهتمامات دولة الإمارات وجهودها الخيّرة على الدوام.



وبطبيعة الحال ليس هذا غريباً على قادة الدولة، فهم أبناء زايد الخير الذي لم يألُ جهداً في سبيل قضايا الأمة العربية، وبذلك يشهد تاريخ دولة الإمارات في الماضي والحاضر، حيث كانت ولا تزال رسولَ خير وسلام وبناء وعمل مثمر خلاق. ونحن في الخليج العربي فخورون بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبرؤاه ومواقفه التي تتطلبها المرحلةُ الحالية من مراحل التاريخ العربي، والذي تشهد له جهوده على الصعيد الدولي من أجل إحلال السلام، وإنهاء الحروب وحل الخلافات بين الفرقاء في مختلف أنحاء العالم، خدمةً للوئام والتنمية والبناء بكل الوسائل المتاحة.

*كاتب كويتي