أول‭ ‬السطر‭:‬

الحديث‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬توصيل‭ ‬طلبات‭ ‬الوجبات‭ ‬بأكل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الوجبة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬المطاعم‭ ‬بتغليف‭ ‬الوجبات‭ ‬بشكل‭ ‬صحي‭ ‬وسليم،‭ ‬ويسهل‭ ‬اكتشاف‭ ‬فتح‭ ‬صندوق‭ ‬الوجبة‭ ‬لو‭ ‬حصل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المطاعم‭ ‬وشركات‭ ‬التوصيل‭ ‬بإطعام‭ ‬العمال.. ‬لأن‭ ‬الجوع‭ ‬كافر .. ‬وشدة‭ ‬الحر‭ ‬لا‭ ‬تطاق‭.‬

جلسات‭ ‬المحاكم‭.. ‬بين‭ ‬العلانية‭ ‬والخصوصية‭:‬

كثيرا‭ ‬ما‭ ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬العربية‭ ‬جلسات‭ ‬للمحاكم‭ ‬يحضرها‭ ‬الجمهور‭ ‬والإعلام‭.. ‬ولربما‭ ‬صادف‭ ‬أحدنا‭ ‬حضوره‭ ‬جلسة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬كشاهد‭ ‬مثلا،‭ ‬ويرى‭ ‬حوله‭ ‬حضور‭ ‬أشخاص‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بالقضية،‭ ‬ولا‭ ‬صلة‭ ‬بالمتهم،‭ ‬ولا‭ ‬وظيفة‭ ‬محام،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬موظف‭ ‬بالمحكمة‭.‬

كنت‭ ‬أتساءل‭ ‬دائما‭ ‬عن‭ ‬مفهوم‭ ‬‮ «‬التوزان‮» ‬‭ ‬بين‭ ‬علانية‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكم‭ ‬ومبدأ‭ ‬الخصوصية،‭ ‬ووجدت‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬قانونية‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬كلية‭ ‬القانون‭ ‬الكويتية‭ ‬العالمية،‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة ‭ ‬‮«‬التوازن‮»‬‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يتعيَّن‭ ‬إعلانه‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬احتراماً‭ ‬لمبدأ‭ ‬العلانية،‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسريته‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الخصوصية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدراسة:‬‮ «‭‬أن‭ ‬شرط‭ ‬علانية‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمات‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الضمانات‭ ‬للمتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬المنشودة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضمانة‭ ‬قوية‭ ‬لحسن‭ ‬سير‭ ‬العدالة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬تشكل‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة،‭ ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬الاستثناءات‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القانون،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة،‭ ‬واعتبارات‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأسرار‭ ‬العائلية،‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬أو‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‮»‬‭. ‬

علانية‭ ‬المحاكمة‭ ‬ليس‭ ‬المقصود‭ ‬فيها‭ ‬فقط‭ ‬حضور‭ ‬الخصوم‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭.. ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬نزاع‭ ‬فيه،‭ ‬وإنما‭ ‬المقصود‭ ‬بالعلانية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬المحكمة‭ ‬جلساتها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يستطيع‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬دخوله،‭ ‬وحضور‭ ‬إجراءات‭ ‬المحاكمة‭ ‬ومشاهدتها،‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شرط،‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭.‬

تشير‭ ‬تلك‭ ‬الدراسة‭ ‬كذلك،‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان: ‭ ‬‮«‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬علانية‭ ‬المحاكمة‭ ‬ومبدأ‭ ‬الخصوصية‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبدأ‭ ‬علانية‭ ‬المحاكمة‭ ‬يُعَدُّ‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬قضائي‭ ‬عادل‭..‬،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬المهم‭ ‬قد‭ ‬يصطدم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬بمبدأ‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عنه‭ ‬أهمية،‭ ‬هو‭ ‬مبدأ‭ ‬الخصوصية،‭ ‬الذي‭ ‬تؤكد‭ ‬احترامه‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬وغالبية‭ ‬دساتير‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حول‭ ‬القضاء‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالإعلام،‭ ‬وعن‭ ‬حدود‭ ‬وضوابط‭ ‬مبدأ‭ ‬علانية‭ ‬المحاكمة،‭ ‬ومدى‭ ‬ملاءمة‭ ‬تصوير‭ ‬وقائع‭ ‬الجلسات‭ ‬وبثها‭ ‬تلفزيونياً‭ ‬وعلى‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ونقل‭ ‬أدق‭ ‬تفاصيل‭ ‬المحاكمات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭. ‬

وأتصور‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬التوازن‭ ‬هذه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوضيح‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالشأن‭ ‬القضائي‭ ‬والقانوني،‭ ‬بجانب‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬وفائدة‭ ‬نشر‭ ‬القضايا‭ ‬الأسرية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬تحديدا،‭ ‬لأن‭ ‬النشر‭ ‬عنها‭ ‬ليس‭ ‬رادعا‭ ‬لها،‭ ‬ولا‭ ‬مجالا‭ ‬للعبرة‭ ‬منها،‭ ‬بعكس‭ ‬قضايا‭ ‬الإرهاب‭ ‬والمخدرات‭.‬

لست‭ ‬مختصا‭ ‬بالشأن‭ ‬القانوني،‭ ‬ولكني‭ ‬أطرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬مشروعة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬الجواب‭ ‬الذي‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬علانية‭ ‬المحاكم‭ ‬ومبدأ‭ ‬خصوصية‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬الوجيه ‭‬‮«‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬راشد‭ ‬بوخماس‮» ‬‭.. ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انشغالاته‭ ‬التجارية‭ ‬وارتباطاته‭ ‬الأخرى‭ ‬العديدة،‭ ‬وحتى‭ ‬حينما‭ ‬كبر‭ ‬سنه،‭ ‬كنت‭ ‬أراه‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬الصلوات‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬المسجد،‭ ‬وفي‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬دائما‭.. ‬بالأمس‭ ‬رحل‭ ‬رجل‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الطيبين‭ ‬والرواد‭ ‬الأوائل‭.. ‬وخالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لأسرته‭ ‬الكريمة‭.‬