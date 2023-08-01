العطاء وتقديم خدمات للآخرين، دون مقابل، أياً كان نوعها أو لونها، من القيم الإنسانية النبيلة، وهو في الواقع سلوك يدل على سمو الذات، ويحمل في طياته الكثير من الفوائد، حيث يساهم في تحسين حياة الآخرين، ويعزز تواصلنا الإنساني، وتضامننا في مجتمعنا.

التطوع، يكمن في قلب هذا العمل المعطاء العظيم، يتطلب أن نخصص جزءاً من وقتنا ومواردنا لخدمة الآخرين دون مقابل مادي. التطوع له تأثير كبير في الفرد والمجتمع، ويعتبر جزءاً مهماً من رحلة حياة أي إنسان.



مهاتما غاندي، الزعيم الروحي والسياسي الهندي الشهير، قال ذات مرة: «أفضل طريقة لتجد نفسك هي أن تفقد نفسك في خدمة الآخرين»، بهذه المقولة يعبر غاندي عن استثمار طاقاتنا ومهاراتنا في خدمة الآخرين، والمردود هو الحصول على تجربة ملهمة تساعدنا على تكوين ذواتنا واستكشافها.



إحدى الفوائد الرئيسية للتطوع، توسيع آفاقنا الاجتماعية والثقافية، فمن خلال التطوع، نتعرف إلى أشخاص جدد من مختلف الخلفيات والثقافات، ونتعلم من خبراتهم وتجاربهم المختلفة.

يتيح لنا التطوع التفاعل مع الآخرين وبناء روابط جديدة، ما يغني حياتنا ويوسع دائرة تفكيرنا ويزيد خبراتنا في الحياة.‏



بالإضافة إلى ذلك، يعزز التطوع الرضا الذاتي والسعادة الشخصية. عندما نساهم في تحسين حياة الآخرين، نعيش شعوراً عميقاً بالرضا والفخر بأنفسنا. تتم تغذية أرواحنا وتنمو قدراتنا الإنسانية والعاطفية عندما نكون قادرين على إحداث فرق إيجابي في حياة الآخرين، لأن العطاء بطبيعته يجعلك تشعر بمشاعر جميلة وإيجابية.

أيضاً يؤدي التطوع إلى تطوير مهاراتنا وتعزيز فرصنا المهنية.

يمكننا تطوير مهارات الاتصال والقيادة وحل المشكلات، واكتساب خبرات قيمة من خلال التعامل مع تحديات جديدة. يعد التطوع مدرسة حقيقية للتعلم واكتساب المهارات والخبرات في الحياة، يمكننا توظيف مهاراتنا الجديدة والمكتسبة في حياتنا المهنية في المستقبل، وفي الوقت ذاته الاستفادة من العلاقات التي يكونها الفرد خلال فترة تطوعه من أصدقاء وقادة ومعلمين.



يتأثر المجتمع ككل بجهود المتطوعين. عندما يعمل الأفراد معاً في خدمة الآخرين، تتحسن الظروف الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمجتمع بأسره. بل إنه يعزز التسامح بين الناس وتقبلهم لبعضهم البعض، وينشر روح التعاون أيضاً. يجب علينا أن نفهم أن التطوع ليس مجرد تقديم المساعدة للآخرين، بل هو فرصة لاستكشاف أنفسنا وتنمية ذواتنا والشعور بلذة وجمال العطاء، فالتطوع يحمل في طياته الكثير.