أصبح واضحاً أن الحرب لن تُنهي الأزمة الأوكرانية، ولن تُفضي إلا إلى مزيد من المُعاناة والخسائر البشرية والمادية والانعكاسات السلبية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد، واستمرارها قد يخلق دوائر استقطاب وأزماتٍ سياسية خارج نطاقها الجغرافي نتيجة اختلاف المواقف من طرفي الحرب؛ لذلك بدأ الطرفان البحث عن الطرق الدبلوماسية والسياسية لإنهاء الأزمة، لكن أين ومن سيقوم بهذا الدور؟

بالنظر إلى الخارطة السياسية ومواقف الدول من الأزمة شرقاً وغرباً، نجد صعوبات بدرجات مختلفة في أن تكون دولة لديها الحياد الحقيقي منذ بداية الأزمة ولديها مواقف متوازنة من الطرفين، وحدها المملكة التي أكدت منذ البداية أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة والوصول إلى توافق حول أطر وآليات الحل، كما أن قيادة المملكة كانت منذ بداية الأزمة على اتصال دائم مع القيادتين الروسية والأوكرانية، مؤكدة استعدادها لبذل المساعي الحميدة للإسهام في الوصول إلى حلٍّ يُفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف.