في آخر لقاء مع معالي أمين مدينة جدة، صاحب الخلق العظيم، الشيخ صالح التركي خلال زيارته لجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الأسبوع الماضي، قدّم معاليه لدكاترة الجامعة صورة مشرقة للرؤية المستقبلية لمدينة جدة، والتي رصدت لها الدولة مجموعة من البلايين تنفذ من خلال خطط حديثة لبناء وتحديث البنية التحتية والتخطيط لوسط المدينة؛ برؤية عمرانية حديثة ذات الهوية الحجازية، للحفاظ على التراث المعماري الحجازي، وهي رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتابع شخصياً هذه الخطط لتنفيذ المشاريع العملاقة لتطوير مدينة جدة، وعلى وجه الخصوص الواجهة البحرية وتطويرها، وإعادة أراضي البحر المدفونة في واجهة جدة القديمة، وأحياء منطقة البنط التي ردمت قديماً واختفى أثرها، وإزالة بعض المباني التي شوهت كورنيش جدة منذ خمسين عاماً رغم أهميتها، ومنها منطقة محطة تحلية المياه القديمة، ومباني حرس الحدود على البحر وسط كورنيش جدة، ومستقبلاً تطوير أراضي القاعدة البحرية جنوب جدة، وتطوير كورنيش جنوب جدة، وكورنيش أبحر الجنوبية، أسوة بكورنيش جدة المطور، وتطوير مساحات كبيرة لإنشاء حدائق عامة، وتخصيص مساحات أكبر للسباحة العامة على البحر، وإنشاء متحف تاريخي إسلامي، وتطوير بحيرة الأربعين التاريخية.

هذه رؤية وطننا وقيادته لمستقبل مدينة جدة، ولا مكان للتشكيك في الرؤية المستقبلية لتطويرها، وعلى سكان مدينة جدة الانتظار حتى تكتمل الصورة، نعم إن إزالة العشوائيات كانت هي البداية للتطوير، واستكمال التطوير يحتاج من الجميع الدعم والمساندة، وعلى وجه الخصوص الإعلام والإعلاميين، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

انتهى اللقاء مع معالي الأمين وأجزم بأنه - بإذن الله - قادر على تنفيذ خطة رؤية الأمير محمد بن سلمان في تطوير مدينة جدة.