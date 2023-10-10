على طريقة أن «المكتوب يُعرف من عنوانه»، هل يصحّ القول إن دواخل الإنسان، أي إنسان، تعرف من تعابير وجهه؟ إنه سؤال من الصعب القطع بالإجابة عنه إجابة دقيقة، أكانت بالسلب أم بالإيجاب، رغم أن تجربة البشر تشير إلى إمكانية التمييز، أو على الأقل الشعور، بأننا إزاء وجه مريح لشخص ما، ووجه «غير مريح» لشخص آخر، بمعنى أن ملامح وتعابير وجه أحدهم، أو إحداهن، قد تمنحنا طاقة إيجابية، عندما نراه، والعكس صحيح أيضاً، فملامح وجه آخر تبثّ في النفوس طاقة سلبية.

الأمر نفسه يصح على مدى دقة التخمين في طبيعة الحال النفسية لأي فرد من خلال قراءة تعابير وجهه، كأن نخلص من نظرة أولية إلى هذا الوجه، أو إلى عيني صاحبه، لنقول إنه فرح، أو حزين، أو غاضب، تبعاً لما لمحناه، لحظتها، من تعابير على وجهه. وما أكثر ما نقول عن أحد إن عينيه ذكيتان أو جميلتان، ونقول العكس عن شخص آخر، فإلى أي مدى يمكن أن نطمئن إلى صحة هذا الانطباع الأوّلي الذي ما أكثر ما يتكشف لنا أنه خادع جداً، وما أكثر ما تبدده التجربة اللاحقة من المعايشة، وتثبت عدم صحته أو دقته، فقد يكشف صاحب الوجه مريح الملامح والتعابير عن نفس دنيئة، ويكشف صاحب الوجه الذي شعرنا بطاقة سلبية عند رؤيتنا إياه في البداية، عن نفس نبيلة، خيّرة، ومن خلنا أن عينيه تنمّان عن ذكاء ليس كذلك في حقيقة الأمر، والعكس صحيح أيضاً، فالعبرة في الروح والقلب والعقل لا في الشكل أو الملامح، بصرف النظر عما تبثّه من انطباعات.