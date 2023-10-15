مع‭ ‬تسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ودخول‭ ‬عناصر‭ ‬دعم‭ ‬إضافية‭ ‬جديدة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬العالم‭ ‬حالياً‭ ‬وتتسارع‭ ‬الدول‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكتسبات‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلاله،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬العالم‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬سباق‭ ‬نزيه‭ ‬لتطوير‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬موثوق‭ ‬وآمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهج‭ ‬تعاوني‭ ‬وأطر‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬يكون‭ ‬دستوره‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭.‬

‭ ‬مسابقة‭ ‬البرمجة‭ ‬الجامعية‭ ‬الدولية‭ (‬ICPC‭) ‬منصة‭ ‬تنافس‭ ‬عالمية‭ ‬تستعرض‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فرق‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬قدراتها‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬وتحديات‭ ‬عالم‭ ‬البرمجة‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬لصالح‭ ‬مستقبل‭ ‬الأعمال‭ ‬والمجتمعات‭. ‬وتعمل‭ ‬المسابقة‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬ونظام‭ ‬متعدد‭ ‬المستويات،‭ ‬تبدأ‭ ‬بمسابقات‭ ‬إقليمية‭ ‬تؤدي‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬السنوية‭. ‬وقد‭ ‬ألهمت‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬الطموحين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬وهندسة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ورفع‭ ‬أدائهم‭.‬

‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يجتمع‭ ‬ألمع‭ ‬الطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬مسابقة‭ ‬البرمجة‭ ‬الجامعية‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فعالياتها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭. ‬وشركة‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬مسابقة‭ ‬البرمجة‭ ‬الجامعية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬تحد‭ ‬فريد‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دونغوان‭ ‬بالصين‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬58‭ ‬متسابقاً‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬تنافسوا‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬برمجة‭ ‬فردية‭ ‬مدتها‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭. ‬وكانت‭ ‬مكملة‭ ‬للنهائيات‭ ‬العالمية‭ ‬لمسابقة‭ ‬البرمجة‭ ‬الجامعية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتم‭ ‬تصميمها‭ ‬خصيصاً‭ ‬للأبطال‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬السابقة‭. ‬ويمكن‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬عالمي‭ ‬ترشيح‭ ‬لاعب‭ ‬لتمثيله،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتسابقون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مدربيهم‭ ‬لتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الفوز‭ ‬وتنفيذها‭ ‬بفعالية‭. ‬ولكونه‭ ‬من‭ ‬بنات‭ ‬أفكار‭ ‬هواوي،‭ ‬فقد‭ ‬اجتذب‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬حضور‭ ‬مؤسسها‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬رن‭ ‬تشنغ‭ ‬فاي‭.‬

‭ ‬يؤكد‭ ‬السيد‭ ‬رن‭ ‬التزام‭ ‬هواوي‭ ‬برعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتعميم‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬لذلك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭. ‬ويعبر‭ ‬المسؤول‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكاناته‭ ‬وأهمية‭ ‬العناية‭ ‬بصنع‭ ‬قادة‭ ‬المشهد‭ ‬التقني‭ ‬السريع‭ ‬التطور‭. ‬ويعرب‭ ‬عن‭ ‬قناعته‭ ‬بأن‭ ‬شباب‭ ‬اليوم‭ ‬مُقدر‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬رواد‭ ‬هذه‭ ‬الثورة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الحوسبة،‭ ‬وتوجيه‭ ‬مسار‭ ‬الابتكار‭ ‬والازدهار‭ ‬للمجتمع‭ ‬العالمي‭.‬

ويشدد‭ ‬رن‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬ليس‭ ‬عاملاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬محوريا‭ ‬وحيويا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬بقاء‭ ‬البشرية‭ ‬وتقدمها‭. ‬ويقدم‭ ‬حججاً‭ ‬مقنعة‭ ‬لتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يعتبره‭ ‬مفتاح‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الملحة،‭ ‬وتمكين‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬بمساعدة‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬ويؤكد‭ ‬رن‭ ‬مراراً‭ ‬وتكراراً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستظل‭ ‬دائماً‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬عالمياً‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬الشركة،‭ ‬وتقديم‭ ‬تقنياتها‭ ‬المتطورة‭ ‬لرعاية‭ ‬المواهب‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬ويتجسد‭ ‬نهج‭ ‬هواوي‭ ‬بالتعاون‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬الشراكات‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المسابقات‭ ‬وافتتاح‭ ‬أكاديميات‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬الشاملة‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬والمعارف‭ ‬التقنية‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬المتسارع‭ ‬لعصر‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المثير،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬باتجاه‭ ‬المساهمة‭ ‬بتشكيل‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل‭ ‬الرقمي‭ ‬المتطور‭ ‬الذي‭ ‬يبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬ذكي‭ ‬غني‭ ‬بالابتكار‭ ‬والرخاء‭ ‬والتطور‭ ‬السريع‭. ‬يبدو‭ ‬واضحاً‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬هواوي‭ ‬مع‭ ‬مسابقة‭ ‬البرمجة‭ ‬الجامعية‭ ‬الدولية‭ ‬والتزامها‭ ‬برعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬الشاملة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نظام‭ ‬إيكولوجي‭ ‬متكامل‭ ‬لقطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬حيث‭ ‬أطلق‭ ‬عملاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬برامج‭ ‬مختلفة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬للمطورين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬هارموني‭ ‬أو‭ ‬أس‭ ‬100‭ ‬مدرسة‮»‬،‭ ‬و«برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬للأعمال‭ ‬والجامعات‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬تسريع‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭. ‬وقد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬و6,000‭ ‬معلم‭ ‬من‭ ‬370‭ ‬جامعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬وهنالك‭ ‬خطط‭ ‬للتوسع‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

‭ ‬تدعم‭ ‬الشركة‭ ‬التعاون‭ ‬المنفتح‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬وتطويرها‭. ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬بتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الأساسية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتمكين‭ ‬المطورين،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬نجاح‭ ‬مشترك‭ ‬وقيمة‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

‭ ‬فكر‭ ‬مؤسس‭ ‬هواوي‭ ‬ونهج‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬ومبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬وإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬المستقبل‭ ‬الرقمي‭ ‬نماذج‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لصالح‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬للبشرية‭.‬

بناء‭ ‬قيم‭ ‬جديدة‭ ‬مشتركة‭ ‬للأعمال‭ ‬والمجتمعات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أطر‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬تغذيه‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركة‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬نهج‭ ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬بسيطاً‭ ‬لكن‭ ‬جوهره‭ ‬ومحتواه‭ ‬وتحديات‭ ‬تنفيذه‭ ‬واستثماراته‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

‭ ‬الإيمان‭ ‬بمفهوم‭ ‬ومبادئ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتحفيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النجاح‭ ‬المشترك‭ ‬نهج‭ ‬يستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭ ‬كونه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬تشترك‭ ‬به‭ ‬الأمم‭ ‬كافة،‭ ‬وهو‭ ‬إعداد‭ ‬وتمكين‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المبتكرين‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وبالتالي‭ ‬مستقبل‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للدول‭. ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المصادر‭ ‬والجنسيات،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬أن‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬تشاركية‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬التجارية‭ ‬والسياسية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬المجمع‭ ‬عليه،‭ ‬خدمة‭ ‬مستقبل‭ ‬البشرية‭.‬

‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وثورة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وسيلة‭ ‬لجسر‭ ‬الانقسامات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والرقمية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬لا‭ ‬أداة‭ ‬دفع‭ ‬باتجاه‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التباعد‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭.‬