لعل آخر ما كان يتوقعه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وداعمو كييف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو انفجار الوضع في منطقة الشرق الأوسط إثر العملية التي قامت بها التنظيمات الفلسطينية المسلحة في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الجاري، وما تلاها من قصف إسرائيلي صاروخي عنيف ومستمر على القطاع، أوقع حتى اللحظة آلاف القتلى ومثلهم من الجرحى والمصابين، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين بعد تدمير منازلهم، ولم تسلم من القصف الإسرائيلي لا المدارس ولا المشافي، وبات متوقعاً، في أي لحظة، أن تبدأ إسرائيل اجتياح غزة برياً، في عملية يقول عنها العسكريون الإسرائيليون إنها ستستغرق أشهراً، وربما تتداعى التطورات وتؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، لا يعلم إلا الله ما يمكن أن يسفر عنها من نتائج.



حرب غزة حوّلت الاهتمام الغربي، والأمريكي منه خاصة، نحو المنطقة، لدرجة حملت الرئيس بايدن نفسه على زيارة إسرائيل لإعلان دعم بلاده غير المحدود لها، ومواصلة تزويدها بما تحتاجه من أسلحة وعتاد، فضلاً عن إرسال حاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر المتوسط تحسباً لكل الاحتمالات، وفي نتيجة ذلك اختلفت أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. صحيح أن النزاع في أوكرانيا لا يزال محطّ اهتمام واشنطن، ولكن دعم إسرائيل بات هو الأولوية اليوم، حتى أن أخبار الحرب الأوكرانية توارت من نشرات الأخبار كافة المذاعة على مدار الساعات يومياً، ولم تعد محلّ متابعة أولى كما كانت، حيث توجه اهتمام الإعلام نحو الحرب في غزة؛ منها تنقل الأخبار وتبث التقارير المصوّرة عن حجم ما تتعرض له من دمار وقتل ومواجهات وتهجير ونفاد التموين.



منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أدلى المسؤولون الأمريكيون وفي مقدمتهم بايدن شخصياً بالكثير من التصريحات القوية الداعمة لكييف، والمنددة بموسكو، ولكن هذه التصريحات، على عزمها وقوّتها، لا تقارن بتلك التي تقال اليوم حول الدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث كرر بايدن، خلال زيارته لتل أبيب، موقفه المعروف بأنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لتعيّن إيجادها، مؤكداً أنها لن تترك وحيدة وستتلقى كل الدعم الذي تحتاجه في حربها ضد «حماس» وبقية التنظيمات المسلحة في غزة وفي الإقليم.

رغم التأكيدات والتطمينات الأمريكية والغربية لكييف، والعمل على حزمة مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات لها، فإن زيلينسكي يبدو اليوم في وضعٍ لا يحسد عليه. لم يعد في صدارة المشهد كما كان، فاهتمام الغرب تشتت بين جبهتين مهمتين له، وتشير التقارير إلى أن القوات الروسية حسّنت خلال الأيام المنقضية منذ بدء حرب غزة مواقعها على الجبهة في إطار ما أسماه بوتين «خطة دفاعية نشطة».