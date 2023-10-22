"يؤلمنا ما تشهده غزة، ونرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة".. تصريح من سمو العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية ورابطة الآسيان، وهذا يقودنا لمفهوم الحرب والسلام والعنف واللاعنف؛ فهما مفهومان متناقضان يشكلان جزءًا أساسيًا من تطور البشرية، فالحرب تعني التصاعد العنفي بين الدول أو الجماعات، وتصاحبها أضرار جسيمة للأفراد والمجتمعات، بينما السلام يمثل التسوية والتعايش السلمي وإنهاء النزاعات بوسائل غير عنيفة، والهدف الأسمى للبشرية هو تعزيز السلام والوئام والتفاهم بين الأمم.

العنف يشمل استخدام القوة والتهديد والضرر لتحقيق أهداف معينة على الصعيدين الجسدي والنفسي، وعلى النقيض اللاّعنف يعتمد على الحوار والتفاهم والمفاوضات لحل النزاعات، واللاعنف يؤمن أن هناك وسائل أخرى تستخدم لتحقيق التغيير والعدالة بدلاً من العنف، فالحروب تتسبب في تضرر كبير للمدنيين والبيئة، والضحايا يمكن أن يكونوا مدنيين بريئين أو جنودا في الخدمة، وهناك حاجة إلى حماية الحقوق والكرامة الإنسانية للضحايا وتقديم المساعدة الإنسانية في سياق الحروب.

اللاعنف يفتح الباب أمام حل النزاعات بوسائل سلمية ويسهم في بناء السلام المستدام، ويمكن أن يحد من تكلفة الحروب ويقلل من عدد الضحايا، وتاريخيًا أثبتت الحركات اللاعنفية أنها قادرة على تحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات والعالم، والعنف يمكن أن يأخذ أشكالًا متعددة، بما في ذلك العنف الجسدي والعنف النفسي والاضطهاد، ويمكن أن يستخدم العنف كوسيلة لتحقيق الهدف بسرعة، ولكنه يؤدي إلى تفاقم النزاعات وإلحاق الأذى بالآخرين، وعلى الجانب الآخر اللاعنف يعتمد على الحوار والتعاون والمفاوضات لحل النزاعات، يعتقد أن هناك وسائل بديلة يمكن استخدامها لتحقيق التغيير الإيجابي دون إلحاق الأذى بالآخرين، والمدنيون غالبًا ما يكونون ضحايا بريئين يتعرضون للقتل والجرح وفقدان المأوى، وهناك حاجة ملحة إلى حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للضحايا وضمان توفير المساعدة الإنسانية للمنكوبين.

الحروب تترك تأثيرات مدمرة على المجتمعات والاقتصادات، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً للتعافي، وتسبب الحروب في نزوح كبير للسكان، ما يؤدي إلى أزمات إنسانية وتشتت الأسر، والصحة والتعليم والبنية التحتية الطبية تتأثر بشكل كبير، ما يؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة، فالسلام والوئام يعززان التنمية المستدامة والاستقرار، وعندما تكون هناك بيئة من السلام، يمكن للمجتمعات التركيز على بناء مستقبل أفضل وتحقيق التقدم، وهناك العديد من المبادرات اللاعنفية التي تهدف إلى تعزيز السلام وحل النزاعات بوسائل سلمية. على سبيل المثال، الحوار والتفاوض والتحكيم يمكن أن تساهم في تجنب الصدامات العنيفة، كما تسعى العديد من المنظمات الدولية والمجتمعات المدنية إلى تعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان.

تحقيق اللاعنف يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك عدم التفاهم بين الأطراف المتصارعة، والمصالح المعقدة، والتضامن الدولي. تحتاج الجهود اللاعنفية إلى وقت وإصرار لتحقيق التأثير المطلوب، فاللاعنف يساهم في تعزيز الوئام والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات، ويشجع على حوار مفتوح واحترام متبادل، ما يقلل من التوترات الاجتماعية، ويعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. ينظر إلى الجميع على أنهم متساوون في الحقوق والكرامة، وبفضل الحوار والتعاون، يمكن بناء مجتمعات أكثر استدامة واستقرارًا، يمكن للمجتمعات المسالمة الازدهار والتطور بشكل أفضل.

والسلام والاستقرار يمكن أن يؤديان إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتجنب النزاعات والحروب يمكن أن يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتطوير البنية التحتية، والحروب تكلف المجتمعات بشكل كبير من حيث تدمير الممتلكات وتكاليف الجهود العسكرية، اللاعنف يمكن أن يقلل من هذه التكاليف ويوفر موارد للتنمية، والبيئة السلمية تساعد على تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصادات وزيادة فرص العمل. إن مبادرات السلام ترتبط عادة بشكل كبير بمفهوم اللاعنف، حيث يكون الهدف الرئيس لهذه المبادرات هو تحقيق السلام وحل النزاعات بوسائل سلمية ودون اللجوء إلى العنف.

اللاعنف ليس ضعفًا؛ إنه قوة حقيقية، وليس من الضروري أن تكون قويًا لتكون لاعنفيًا؛ ولكن عليك أن تتمتع بشجاعة القلب، وهو الجوهر الأعمق للروح البشرية، وهو رغبة الإنسان في التحدث والعمل من أجل الخير، ولكنها تتضمن أيضًا القدرة على تحمل الأذى، وليس فقط مسألة العمل الفردي بل هو أيضًا مسؤولية جماعية، وهو عبور نحو أحد أبعاد الإنسانية المجهولة للغالبية.. يقول مارتن لوثر كينغ جونيور: "اللاعنف هو لغة الأقوياء".