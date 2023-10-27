من أقسى المشاهد التى تحطم القلب مشاهد الأطفال فى غزة. جثث صغيرة، كسور وجروح تدمى الأيادى الرقيقة، وأجساد كنبات أخضر لم يُزهر تنكب على أحباء آخرين سبقوهم إلى دنيا أخرى.

من يبق منهم على قيد الحياة دون جروح ظاهرة تطل من عينيه نظرات زائغة حائرة، غير قادرة على إدراك ما حدث، ولا أظنهم قادرين على التساؤل: ماذا يحدث؟ أو لماذا؟.

الصوت الباقى الذى يتردد فى ذهنى من كثير من أصوات الألم وعدم اليقين هو سؤال طفل أخرجوه من تحت الأنقاض، ينظفون جسده الصغير من ركام المبانى المتهدمة بفعل قذائف إسرائيلية أو أمريكية لا يهم. الطفل يبكى ويصرخ: «راح ضلنى أعيش؟» أى «هل سأظل حيًا؟».. سأل الطفل بخوف وارتباك وصدمة.

هذا هو حال أطفال غزة، قتل بدون ذنب جنوه، إصابات وجروح، إما قاتلة أو معيقة، سيكبرون معها لو نجوا من تلك المذبحة، يحملون داخلهم مرارة ورغبة فى الانتقام، أو صدمات نفسية لن ينجوا من آثارها طوال حياتهم.

الأطفال فى غزة باتوا يعانون من أعراض الصدمة الشديدة، بالنظر لمشاهد القتل والدمار التى عايشوها. أطباء نفسيون قالوا إن التأثير النفسى للحرب بدأ يظهر بالفعل على الأطفال، خاصة ما يتعلق بـ«الصدمات النفسية الشديدة»، والتى تشمل أعراضها «الخوف، والعصبية، والتشنجات، والسلوك العدوانى، والتبول فى الفراش، وعدم ترك والديهم أبداً».

فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن 120 ألف شخص يعانون من أمراض نفسية جراء الحرب الأخيرة وحدها، فى حين بات العدد مرشحًا للزيادة بصورة كبيرة مع استمرار الصراع، أو حال تنفيذ الجيش الإسرائيلى خطته بالاجتياح البرى.

كما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية، أن الأطفال يتحملون وطأة الصراع المتصاعد حاليا، مضيفة أن «الضرر النفسى المتمثل فى الخوف المستمر على حياتهم، ورؤية الدمار الكارثى لمنازلهم وممتلكاتهم، والتشريد المؤقت أو حتى الدائم، والمعاناة من انعدام الأمن الغذائى، لها عواقب طويلة الأجل».

وما يزيد من تفاقم هذه الأزمة الإنسانية، أزمة النقص الحاد فى الوصول الكافى إلى المياه النظيفة، فضلًا عن معدلات سوء التغذية الحاد والمزمن، والتى سوف ترتفع نسبتها بين أطفال غزة فى قادم الوقت.

لا يوجد أى مكان آمن للأطفال فى أى من أنحاء قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن الرقم الذى قدرته منظمة الصحة العالمية قابل للزيادة، مع استمرار المعاناة التى يغض السيد بايدن- وعدد كبير من قادة دول أوروبية كبرى- الطرف عنها، فى إحدى أسوأ لحظات العصر الحديث.

لا مكان آمن لأطفال غزة، بل لا أمان فى الأساس على حياتهم فى ظل هذه الحرب، وهذا ما يذكرنى بمقولة أحد أطباء غزة الذى كتب جملة معبرة وهى: «لا يوجد مكان أكثر عزلة فى هذا الكون من سرير طفل جريح لم يعد لديه عائلة تعتنى به».