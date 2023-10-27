ولد الممثل والمخرج إبراهيم محمد إبراهيم عمارة الشهير بإبراهيم عمارة في قرية بلتاج بالقرب من المحلة الكبرى في أغسطس 1910، وتوفي في مارس 1972. جاء إلى القاهرة مع والديه وهو طفل رضيع. برزت مواهبه التمثيلية على المسرح المدرسي. وعندما كبر درس في الجامعة الأمريكية والتحق بمسرح رمسيس ليشبع هوايته في التمثيل، ثم عمل في ستوديو مصر بعد تأسيسه سنة 1925، حيث تتلمذ على يد المخرج الألماني فريتز كرامب قبل أن يواصل التتلمذ على يد مواطنه نيازي مصطفى، ويعمل مساعدا له في الإخراج، وخصوصا في الفيلم الخالد سي عمر/‏1941، وفيلم مصنع الزوجات/‏1941، الأمر الذي ساعده لاحقا ليكون مخرجا للأفلام التسجيلية لحساب بعض الوزارات، قبل أن يبرز كمخرج سينمائي مستقل وفي الوقت نفسه ممثلا في العديد من الأفلام، أو مستخدما صوته الجهوري وفصاحته في اللغة العربية في التعليق الذي كان يصاحب مقدمات أو نهايات أفلام الأربعينات والخمسينات.

سافر إلى السعودية لإعداد عدد خاص من «جريدة مصر» الناطقة حول مناسك وموسم الحج، كما سافر سنة 1962 إلى الكويت للعمل، حيث أمضى هناك 3 سنوات. هو والد المخرج حسين عمارة والمنتج ومدير التصوير محمد عمارة من أم من خارج الوسط الفني. شارك بالتمثيل في 36 عملاً، وكتب قصة 14 فيلمًا، وأخرج 38 عملاً.

تميز كممثل بأداء أدوار رجل الدين الملتحي المرتدي للجبة والقفطان، الناصح لغيره بالهداية عبر استخدام الآيات القرانية والأحاديث النبوية والأقوال المأثورة والمواعظ، لذا نجده دائما إما رجل صالح ذو فضل (كما في فيلم التلميذة/‏1961) حيث يجد مأوى وعملا للسيدة الصعيدية المحتاجة خديجة (أمينة رزق) وابنتها نعمت (شادية)، أو إمام واعظ للمساجين (كما في فيلم قلبي على ولدي/‏1953) حيث ينصح طاهر (زكي رستم) المتورط في علاقة غير شرعية مع الراقصة سهام (سميحة توفيق) على حساب زوجته رتيبة (أمينة رزق)، أو مأذون شرعي (كما في فيلم زوج مراتي/‏1961)، حيث يشترط إيجاد محلل ليوافق على عقد زواج ليلى (صباح) بأحمد (عمر الحريري) لأنه طلقها 3 مرات، أو شخصية من التاريخ الإسلامي (كما في فيلم الناصر صلاح الدين/‏1963)، حيث جسد دور القاضي الفاضل، أو دور شيخ القبيلة (كما في فيلم دماء في الصحراء/‏1950) حيث جسد دور شيخ قبيلة بني صقر، أو دور الطبيب (كما في فيلم حب وحرمان/‏1960)، حيث هو الدكتور أدهم طبيب عائلة رجل الأعمال سامي المواردي (حسين رياض)، أو دور إمام مسجد (كما في فيلم النائب العام/‏1946)، أو دور المحامي (كما في فيلم قطر الندى/‏1951)، حيث يترافع عن وحيد (أنور وجدي) وينقذه من حبل المشنقة بعد ادعائه كذبا أنه قتل زوجته قطر الندى (شادية).

أما في الأفلام التي أخرجها أو وضع لها السيناريو فقد حرص فيها على إعلاء قيمة المرأة في المجتمع وإبراز قوتها على مواجهة التحديات، حيث لا تخلو عناوين تلك الأفلام من الإشارة إلى المرأة (الستات في خطر/‏42، مصنع الزوجات/‏41، الزوجة السابعة/‏50، الملاك الأبيض/‏46، بنت الأكابر/‏53، عقبال البكاري/‏49، بنت البادية/‏58، سجن العذارى/‏59، الطائشة/‏46، التلميذة/‏61). فمثلاً في فيلم الزوجة السابعة يقوم الثري وحيد ضياء الدين (محمد فوزي) بالزواج مرارا وتكرارا من أجل إنجاب ولد يرثه، حتى بلغ عدد زيجاته 6 مرات، وفي المرة السابعة يتزوج سميحة (ماري كويني) دون أن يخبرها عن سوابقه في الزواج والطلاق، لكنها تكتشف وتقرر الانتقام منه كي تشعره بقيمة المرأة وأنها ليست سلعة يستهلكها ثم يرميها وقتما يَشاء.

أول فيلم أخرجه هو الستات في خطر، وفيه قدّم تحية كاريوكا التي كان قد اكتشفها. بعد ذلك أخرج فيلم الفلوس/‏1945 الذي كان ثاني تجربة سينمائية للمطرب اللبناني محمد سلمان، وتلاهما بإخراج فيلم القرش الأبيض/‏1945 الذي شارك في تمثيله وكتابة قصته بالتعاون مع أبو السعود الإبياري. وهكذا راح عمارة يخرج الفيلم تلو الآخر، مشاركًا في تمثيل بعضها مع كبار نجوم زمنه، أو واضعًا سيناريو العمل، وصولاً إلى فيلمه الأخير الذي مثله قبل رحيله وهو بيت من الرمال/‏1972 من إخراج زميله سعد عرفه. والجدير بالذكر أنه هو الذي أخرج بمساعدة ابنه حسين عمارة أول أفلام عبدالحليم حافظ وهو لحن الوفاء/‏1955، وهو الذي أخرج فيلم حب وحرمان/‏1960 ثاني أفلام المطرب ماهر العطار، وهو الذي قدم المطرب محمد الكحلاوي لأول مرة على الشاشة من خلال فيلم الزلة الكبرى/‏1946.

أما أول فيلم مثله كان فيلم وداد/‏1936 مع أم كلثوم، وتلاه بفيلم الحل الأخير/‏1937، ففيلمي «لاشين» و«شيء من لا شيء» سنة 1938. وفي عقد الستينات ظهر في حزمة من الأفلام اشتملت على: حواء على الطريق/‏68، السيد البلطي/‏67، الدخيل/‏67، غرام في الكرنك/‏67، هجرة الرسول/‏64، المصيدة/‏63، رابعة العدوية/‏63، يوم الحساب/‏62، المظ وعبده الحامولي/‏62، عاصفة الحب/‏61. وكان قد شارك كممثل في عدد من أفلام الخمسينات أشهرها: اشكي لمين/‏51، حبيب الروح/‏51، السماء لاتنام/‏52، ليلى بنت الأكابر/‏53، المال والبنون/‏54، نحن بشر/‏55، أحلام الربيع/‏55، معجزة السماء/‏54.