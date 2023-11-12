الهجرة في معناها العام تشير إلى انتقال الناس «أفراد أو جماعات» من بلد إلى بلد آخر تبعاً لضرورات معينة إما سياسية، أو اقتصادية، أو حتى أمنية وقومية.

- والهجرة العكسية صورة من صور الهجرة لكن ربما عجل بالحديث عنها ما يحدث في فلسطين منذ اليوم العاشر من شهر أكتوبر الماضي، ويقول بعض المحللين أن من نتائج هذا الصراع بروز الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الدول الأصلية التي قدم منها المهاجرون، ولتذكير السادة القراء بأن ما يسمى بإسرائيل قامت بشكل يكاد يكون رئيس على الهجرة من كل بلدان العالم حيث بنيت فكرة إقامة الدولة على تقوية الهوية اليهودية بمع اليهود في وطن قومي لهم على الأراضي العربية في فلسطين.

- وتعكس التقارير التاريخية أنه في حالة أي نزاع أو توتر بين الإسرائيليين وبين العرب الفلسطينيين يكون هناك حالة هجرة مؤقتة وتعني عودة البعض من اليهود في إسرائيل إلى الأوطان الأصلية التي نشأوا فيها في مختلف قارات الأرض، لكن وكما تقول تقارير رصينة أن الحالة الصراعية الأخيرة، أن عدد من سيقررون القيام بالهجرة العكسية وربما الدائمة هم كثير من اليهود خاصة أولئك الذين لايزالون يتمتعون بجنسيات البلدان التي هاجروا منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا وأوكرانيا ودول أخرى في أنحاء العالم.

- يعلل البعض سبب الهجرة العكسية من إسرائيل والتي تعني عودة بعض اليهود إلى الأوطان الأصلية التي جاؤا منها بأن هناك تحديات سياسية تواجه عيشهم المستقر في إسرائيل تتمثل في الحكومات المتطرفة والتي فشلت في ايجاد حل للصراع في منطقة الشرق الأوسط طوال العقود الثمانية الماضية يضاف إلى ذلك تطور قدرة الطرف الفلسطيني على الحاق ضرر كبير بالدولة اليهودية وبجيشها وبقدراتها العسكرية، والأمنية.

- الهجرة المعاكسة كابوس على دولة إسرائيل حيث يعبر ذلك عن فشل أكبر المؤسسات التي تهيمن على حركة النشاط السياسي والاجتماعي في البلاد وهي الجهات الرسمية المعنية عن الهجرة وتنظيمها وحث يهود العالم علـى القيام بها إلى مايزعمون بأنها أرض الميعاد، ويذكر التاريخ أن أول التنظيمات التي أسست للهيكل العظمي للدولة في إسرائيل كانت منظمة الهجرة اليهودية التي انطلقت في القرن التاسع عشر ونشطت فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.