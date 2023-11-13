يمكن عنونة كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال استضافة المملكة العربية السعودية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة بـ"كلمة للتاريخ"، ومن أهم الاقتباسات التي على الرأي العالم والدول الغربية على وجه الخصوص استيعابها؛ من أجل المصالح الاستراتيجية المشتركة، النص الآتي: "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة".

الرسائل السعودية التي أبرزها الأمير محمد بن سلمان واضحة جدًا "لمن يهمه الأمر"، وهي رفض الرياض القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، ولطالما نادت المملكة وبذلت جهودا إقليمية ودولية، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي من أبرز النقاط التي جاءت في سردية كلمة ولي العهد.

برأيي أن انعقاد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة في الرياض، أسهم بتأكيد الموقفين العربي والإسلامي الثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وهي خطوة مهمة في سبيل معالجة ما تشهده المنطقة من تصعيد وتطورات الأحداث في غزة.

ولعل من أهم القرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وقف الحرب على قطاع غزة، ورفض توصيف الحرب الانتقامية الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، والدعوة إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع، كما دعا زعماء العالمين العربي والإسلامي في الرياض جميع الدول إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته، ومن القرارات المحورية للقمة، وهي برأيي رسالة واضحة للقوى الغربية، وهي رفض أي "طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، وأن "أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967".

في المحصلة النهائية، تعكس استضافة المملكة لعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية أخذها بزمام المبادرة والريادة في تشكيل موقف عربي وإسلامي موحد لتكثيف الضغط الدولي والوصول إلى وقف التصعيد العسكري في غزة، وتعزيز الجهود الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة.. دمتم بخير.