بعد مرور أربعين يومًا - زادوا يومًا بعد كتابة هذا المقال- يجب أن نتوقف لنسأل أنفسنا أين أصبحنا؟ ومدى عقلانية أو منطقية كل ما حدث من كل الأطراف؟

هل كان من المناسب، بل من الإنسانية المجردة، أن يحدث كل ما حدث؟

هل يمكن الدفاع طويلًا عن استفادة القضية الفلسطينية من فعلة حماس فى السابع من أكتوبر؟ وهل يمكن لإنسان أن يبرر رد الفعل الدموى الهمجى الوحشى من إسرائيل، مدعومة بما يصفون أنفسهم بـ«العالم المتحضر»؟

التساؤلات مريرة وطويلة، والإجابات ليست أقل ألمًا. وسأكتفى اليوم بالإشارة إلى بعض مما وصلنا إليه، فلسطينيًا، وعربيًا، وعالميًا.

عداد القتلى تجاوز الـ 12 ألف شهيد، منهم أكثر من خمسة آلاف لا يعرفون ما معنى «شهيد»، أطفال استكثر عليهم من تسبب فى قتلهم ومن قتلهم بالفعل، الحياة. فدفعوها ثمنًا لما لا يعرفونه.

اقترب عداد الجرحى من 30 ألفًا حتى الآن، ولا يعرف هؤلاء أى جزء من الجسد فقدوا، وكيف سيستكملون حياتهم. والأهم أين سيستكملونها!

سكرة السابع من أكتوبر والتى حملت فى طياتها أوهام تحرير فلسطين وهزيمة من لا يُهزم، انتهت بواقع مرير يعانيه أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة، وأصبح قادة النضال يتحدثون اليوم عن خروج عشرات من السيدات والأطفال من السجون الإسرائيلية مقابل عشرات من أسرى إسرائيل لدى حماس. وإن حدث ذلك باعتباره نصرًا مبينًا على «العدو»، سيخرج علينا صوتٌ جهورى «يناضل» فينا ويبشرنا بأن صفقة تبادل الأسرى وافق عليها «المناضلون» ورفضها «العدو».

ويغمض الكثير منا عيونه وآذانه وعقله عن محاولة طرح السؤال: هل كل الآلاف الذين استشهدوا وأصيبوا ثمن مناسب لإخراج العشرات من الأسرى من السجون الإسرائيلية؟

تقلصت الأهداف حتى بات فتح ممر آمن إنجاز، مرور شاحنة معونات هدف يتحقق بعد معاناة، إخراج مصابين للعلاج فى مصر نجاح. والهدف الأكبر هو النجاح فى وقف إطلاق النار.

ما أقوله لا يقلل من الجرم الإسرائيلى الذى تجاوز كل حدود الإنسانية، وتحول من يدعون أنهم واحة الديمقراطية إلى مخلوقات مشوهة دموية مفترسة تغذيها الدماء وتشحنها صرخات الأطفال. وأثبتوا مرة أخرى عجزهم عما ادعوا قدرتهم عليه بالقضاء على حماس. وبدأوا يجدون السبل للتفاوض معها لاسترداد أسراهم. وباتوا يتراجعون عما أعلنوه تطمينًا للداخل الإسرائيلى.

كما سبق أن ذكرت منذ بداية هذه الحرب، الكل خاسر، والخاسر الأكبر هم أولئك الذين نراهم على الشاشات من الفلسطينيين البسطاء، شهداء، مصابين، ونازحين. لن يفيدهم تمجيد من تسبب فى وضعهم فى هذا الموقف أو لعن من اعتدى عليهم، إذ أنهم بعدما يخرجون من «كادر» الصورة سيتوحدون مع معاناتهم وألمهم.