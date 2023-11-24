من المهم توجيه الشكر لمصر، التى حملت دومًا الهَمّ الفلسطينى منذ البداية. وهو دور لا تشكو منه مصر، لكن ليته يكون من أجل بناء مستقبل الدولة الفلسطينية وليس لإصلاح أخطاء وحسابات غير مدروسة لكيانات لم تضع مصلحة الفلسطينيين البسطاء فوق مصلحتها الضيقة كجماعة، إن كانت تعرفها فى الأصل.

وأيضًا من المهم الشكر لدولة قطر الشقيقة، التى تستضيف قيادات حماس على أراضيها، وتمتلك بالتالى تأثيرًا كبيرًا عليهم، كما تجدر الإشادة بالتنسيق المصرى- القطرى، الذى أثبت نجاحًا فى صنع هدنة، حتى كتابة هذه السطور لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ، لما سمعناه حول خلاف فى «تفاصيل فنية» عرقلت تنفيذها أمس الخميس، كما كان منتظرًا.

التفاصيل تمتلئ بكثير من الحوافز، فهى تقول إنه سيتم إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا على مدى أربعة أيام، وخلال هذه الفترة سيتم وقف القتال، كما عرض البيان الصادر عن الحكومة الإسرائيلية أنهم عرضوا على حماس «حافزًا» للإفراج عن المزيد من الرهائن، بالقول: «إن إطلاق سراح كل 10 رهائن إضافيين سيؤدى إلى يوم إضافى من وقف إطلاق النار!»، وذلك حسبما أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وسيسمح الاتفاق بدخول 200 شاحنة تحمل مساعدات وأربع ناقلات وقود وأربع شاحنات تحمل الغاز إلى غزة عبر معبر رفح المصرى فى كل يوم من الأيام الأربعة، لكن ما يمكن فهمه أن الزيادة فى الوقود، الذى يحتاجه القطاع لتشغيل مولدات المستشفيات وتحلية المياه ومرافق الصرف الصحى، لن تستمر إلا لفترة وقف القتال فقط!.

ويمتلئ اتفاق الهدنة بكثير مما يمكن أن نسميه «خسائر» على الشعب الفلسطينى أولًا، منها مثلًا أنه سيُسمح بحركة أهالى قطاع غزة فى اتجاه واحد، من الشمال إلى الجنوب، أى لن يُسمح لمئات الآلاف من النازحين من الشمال بالعودة إلى ديارهم، أى أن حماس فرّطت فى حق عودة هؤلاء حتى على نطاق ضيق.

من المتوقع كذلك أن تتوقف جميع أنشطة الطائرات دون طيار والطائرات الإسرائيلية لمدة أربعة أيام فى جنوب غزة، لكن فى الشمال، الذى كان الهدف الرئيسى للعمليات الإسرائيلية لتفكيك حماس، سوف يستمر الحال على ما هو عليه خلال ساعات محددة، وهى خسارة كبيرة تعنى تسليم حماس بحقائق جديدة مفادها أن الشمال قد ضاع.

ستبقى القوات والدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية فى مواقعها داخل القطاع، خلال فترة وقف القتال. فى نبرة انتصار وهمى يقول بيان حماس إن القوات الإسرائيلية لن تهاجم أو تعتقل أى شخص!.

ما نراه فى بعض بنود الاتفاق يشير إلى أن الخسائر أفدح من الحوافز، حتى لو ذكر بيان حماس غير ذلك، خصوصًا بقولهم إن الاتفاق يهدف إلى «خدمة شعبنا وتعزيز صموده فى مواجهة العدوان»، وحتى فى تحذيره من أن «أصابعنا لا تزال على الزناد، وسيبقى مقاتلونا المنتصرون متيقظين للدفاع عن شعبنا وهزيمة الاحتلال»!، لذا لا تعليق على بيان «المنتصرين» هذا.