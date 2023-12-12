وفقاً للمنصة الوطنية للتطوع بلغ عدد المسجلين للتطوع أكثر من 1.7 مليون متطوع ومتطوعة قدموا أكثر من 44 مليون ساعة تطوعية عبر أكثر من 400 ألف فرصة طرحتها المنصة، كانت حصة نساء الرياض منها 49% !



أرقام كبيرة، لكنني على يقين من أن هناك ساعات تطوعية قدمت خارج إطار المنصة تفوق هذه الأرقام، فثقافة العمل التطوعي في مجتمعنا متجذرة ومتوارثة عبر أجيال ترى في تسخير وقتها وجهدها لخدمة المجتمع وتقديم المساعدة للآخرين واجباً يجمع أجر الدنيا والآخرة !



وفي مبادرة تطوع بخبرتك التي أقامتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفت انتباهي حجم المشاركة والتفاعل سواء من المسؤولين والخبراء والمختصين الذين شاركوا في عرض خبراتهم على المسرح أو تقديم الاستشارات الفردية، أو الجمهور الذي حضر بكثافة تعكس جدية الحدث ورغبة الاستفادة !



كان لافتاً جلوس الوزراء لإجراء المقابلات الفردية وتقديم الاستشارات التي تتعلق بتخصصاتهم وخبراتهم للمهتمين، كما أن التنظيم فائق الدقة جعل ساعات التطوع تمر بكل فاعلية وتتحقق فيها الاستفادة لأقصى درجة !



وقد شاركت في تقديم استشارات فردية للمهتمين في مجال الإعلام، وتوقعت أن أستقبل طلاباً وطالبات في تخصصات الإعلام أو شباباً وشابات في مقتبل ممارسة المهن الإعلامية، لكنني فوجئت بأن أغلب من قابلت هم من أساتذة وأستاذات الجامعات في تخصصات أخرى، بالإضافة لموظفين يشغلون مواقع متميزة بمؤهلات عالية، هذا جعلني أدرك أن طلب المشورة من أهل الخبرة والتجارب لا يتعلق بالطلاب أو حديثي التجربة وحدهم بل هو طلب لكل شخص يبحث عن المعرفة في غير تخصصه وفنه حتى وإن كان يملك مؤهلاً عالياً أو يشغل منصباً رفيعاً !



باختصار.. التطوع يمنح الإنسان شعوراً عميقا ًبالرضا النفسي ويعزز تنمية المجتمع ويفعل قدراته!