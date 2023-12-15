محمية الإمام تركي بن عبدالله تكوين طبوغرافي نادر ومميز يتكون من هضبة التيسية الشجرية تحيط بها الرمال من جميع الجهات تتخللها الأودية والشعاب يخترقها أشهر أودية المملكة وأطولها وادي الرمة الذي يبلغ طوله 1200كم في أجزائه الثلاثة: من الغرب وادي الرمة ومن الوسط وادي الأجردي (المحمية) ومن الشرق وادي الباطن.

يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 اعتُمدت «محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية» مرشحًا لقائمة المحميات الخضراء التابعة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، وذلك خلال انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 28) في دبي.

تقع محمية الإمام تركي بن عبدالله بين دائرة من المدن هي: من الشمال رفحاء، والشرق حفر الباطن، والجنوب الزلفي، ومن الغرب بريدة وحائل، أي أنها واقعة بين مناطق: القصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والرياض، وبالتالي تحظى باهتمام ورعاية هذه المناطق وهي في الواقع أجمل المناطق البيئية بالنسبة لهذه المناطق من حيث الكثافة الشجرية البرية والأودية الكبيرة وروافدها من الشعاب، وارتفاعها عما حولها من كثبان رملية نتيجة تكوين هضبة التيسية التي تتوسط المحمية.

تأتي مساحة محمية الإمام تركي بن عبدالله بالمرتبة الثانية حيث تبلغ (91500) كيلومتر مربع، ومساحات المحميات الملكية على النحو التالي:

- الإمام عبدالعزيز بن محمد 11300 كم مربع.

- الإمام سعود بن عبدالعزيز 2240 كم مربع.

- الإمام تركي 91500 كم مربع.

- الملك عبدالعزيز 15700 كم مربع.

- الملك سلمان 130700 كم مربع.

- الأمير محمد بن سلمان 16000 كم مربع.

- الملك خالد 720 كم مربع.

- الإمام فيصل بن تركي 30152 كم مربع.

هذه المساحة التي تميزت بها محمية الإمام تركي وموقعها الجغرافي، وكثافة الكثبان الرملية مكنتها بأن تتحول إلى محمية بمواصفات عالمية نسبة لمقاييسها ومساحتها الخضراء، ونقاء مناخها وسطوع شمسها، وجمال بيئتها، فهذه العناصر تجعلها منسجمة مع المعايير الدولية كما جاء في حيثيات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة:

- تم تسجيل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، من خلال اللجنة العالمية للمناطق المحمية، بالتعاون مع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

- واجتازت هيئة تطويرمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المرحلة الأولى من التقييم من قِبل لجنة خبراء متخصصين في مجال إدارة المحميات الطبيعية.

- طبقًا لمعايير القائمة الخضراء للمحميات التي تُعد من أهم المقاييس العالمية لكفاءة أساليب الإدارة في المحميات الطبيعية، وتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية.

- يتوافق هذا المستهدف العالمي مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف لحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في السعودية بحلول عام 2030. وتوافقًا مع المستهدفات طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية، والأهداف الوطنية الطموحة لبرنامج تحسين جودة الحياة، ضمن رؤية السعودية 2030.