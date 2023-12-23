لا أتحدث هنا عن حكم أو عضو لجنة ولا عن فريق، بقدر ما أتحدث عن مهزلة بكل حق وحقيقة...!!



وفي زمن تأرجح الرقابة، توقع أي شيء ولا أعني في هذا السياق الرقابة على الأسعار ولا الرقابة على تذاكر دخول الجمهور في ملاعبنا بل أعني بهذا العنوان إعلاما أنتمي له....!!!

ما أصعب وأقسى أن ترى مهنة معنية بالشرف والأمانة وتوصف بالسلطة الرابعة تنتهك وتتحول إلى محط سخرية وتندر....!!!

أينما تتواجد يتم جلدك بسؤال صعب يتمثل في ماذا يحدث في الإعلام الرياضي...؟

فمن يجيد قراءة السؤال بعمق سيدرك أن الإجابة عليه تحتاج إلى عمق أكثر حتى تكون الإجابة مقنعة....!!!!

مهزلة عنوان واقعي لحالة تجتاح برامجنا أو حتى أكون منصفا بعضها...

نعم مهزلة بكل ما للكلمة من معنى وإن بحثت في تلك المشاجرات التي تجتاح تلك البرامج ستجد نفسك جزءا منها حتى وإن كنت بريئا مما يقولون فما الحل حتى نثبت براءتنا....؟؟؟

العالم اليوم يتحدث عن المملكة الجديدة وعن الطفرة التي تعيشها في الرياضة وغيرها بل وعن مستقبل باهر وزاهر للسعودية الشابة وأنتم تتشاجرون على التوافه....!!!

فعلاً توافه فيها حمرة الخجل تبحث عن نفسها من خلال وجوه ناس الخطيئة عندهم لا ثمن لها.....!!!

أخيرا: الجهل يقاس بمقدار الشتائم التي يستخدمها الشخص عندما لا تكون لديه أي حجج للدفاع عن نفسه.