ألحقت إسرائيل دمارًا فى شمال غزة غير مسبوق فى تاريخ الحروب، حيث تعرضت 68% من المبانى للتدمير حتى 4 ديسمبر، أى ما يقترب من مستوى الدمار الناجم عن قصف الحلفاء لمبانى مدن أوروبا من بعد عامين من القصف فى الحرب العالمية.

قُتل ما يقرب من 22 ألف فلسطينى، 70% منهم من النساء والأطفال. هذا الرقم قتلته إسرائيل فى ضعف الوقت فى حرب 82 منظمة التحرير الفلسطينية.

الفارق الكبير بين الحربين أن هذه المرة القتل على الهواء يشاهده العالم. فى حرب بيروت تدخلت دول أهمها أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف النار. هذه المرة لم يستطع طرف أن يدفع إسرائيل للقبول بوقف النار، بل إن أطرافا دولية، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت غطاء ومبررًا لإسرائيل لتستمر فى عدوانها.

هناك أصوات من إسرائيل تدعو للقتل دون حدود. هناك من طالب بقتل مائة ألف فلسطينى، وهناك من يتزيد بالمطالبة بشكل دموى أن يمحو غزة من الوجود. ويقول أولئك إن غزة تمنع عنهم رؤية البحر!!.

الجيش الإسرائيلى ينظر للنصر من منظور استخدام القوة الغاشمة- أى كلما زاد عدد القتلى وحجم الدمار، زاد الاعتقاد بتحقيق النصر- تنظر حماس إلى النصر من منظور «القوة الناعمة» ـ أى كلما استمالت المزيد من القلوب والعقول كان النصر أعظم.

منظمة «هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل باستخدام التجويع الجماعى للمدنيين سلاحًا فى حربها ضد قطاع غزة، تجاهلا أن التجويع جريمة حرب.

لا يوجد شىء آخر يمكنه تفسير الصعود المذهل لشعبية حركة حماس فى استطلاعات الرأى فى الضفة الغربية والأردن، والعديد من البلدان العربية إلا حالة القتل البارد الدائم بلامبالاة أمام أنظار العالم الذى بدأ جزء كبير من الرأى العام به يتعاطف مع الفلسطينيين ضد العنف الإسرائيلى. تقدم إسرائيل لحماس قبلة حياة على حساب دماء الفلسطينيين.

نتيجة هذه الحرب ستكون حالة مستمرة من الصراع والعداء، لن تكون إسرائيل من يستطيع الادّعاء بأنَّها أصبحت دولة مستقرة على الطراز الغربى؛ لأنَّ احتمالية توسع نطاق الحرب ستكون قائمة دائمًا فى خضم تلك الظروف.

ما ألحقته إسرائيل بغزة من دمار يضع الأساس لـ50 عامًا أخرى من الحرب. لن تنسى أجيال من الفلسطينيين والعرب والمسلمين أبدًا الوحشية التى تهدم بها إسرائيل القطاع اليوم. تحوّلت غزة - وهى فى حد ذاتها مخيم كبير للاجئين- إلى بؤرة جمرات من الغضب الدائم.