بالأمس نشرت صحيفتنا «الاتحاد» تقريراً حول تبوُّؤ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كونها مختلفة ومتميزة وديناميكية وفريدة، ما يدل على جاهزيتها الاستثنائية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتتصدر الإمارات قائمة الدول التي تستحق المتابعة، بحسب تصنيف «يو أس نيوز» لتصنيفات أفضل الدول لعام 2023.

وذكر التصنيف أن الإمارات تعد عاشر أقوى دولة في العالم، متجاوزة دولاً مثل الهند وكندا وتركيا وأستراليا والبرازيل وسنغافورة والسويد والعديد من الدول الأخرى في التصنيف الفرعي لاستطلاع القوة، والذي يعتمد على درجات من ست سمات تتعلق بقوة الدولة، وهي أن تكون قائدة ومؤثرة اقتصادياً ولها صادرات قوية ومؤثرة سياسياً ولها تحالفات دولية وعسكرية قوية.



الإصدار الجديد وهو الثامن لأفضل البلدان لعام 2023، غطى 87 دولة، يقيس الأداء العالمي بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير.

وفي التصنيف العام لأفضل الدول جاءت دولة الإمارات في المركز الـ 19 عالمياً، متقدمةً عن المركز الـ 21 في عام 2022. وفي المركز الأول على مستوى الوطن العربي ودول الخليج في قائمة أفضل الدول لعام 2023، بحسب التقرير.



وفي التصنيف الفرعي «المتقدمون»، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول، وفي التأثير الثقافي، حلت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً، وتفوقت على عدة دول مثل السويد وألمانيا والبرازيل وأستراليا واليونان وكندا وغيرها، بحسب الاستطلاع.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ 26 عالمياً في تصنيف «جودة الحياة»، متفوقة على اليونان وماليزيا وتركيا وكرواتيا وغيرها، بحسب التقرير.



وفي التصنيف الفرعي للانفتاح على الأعمال التجارية، جاءت الإمارات في المركز الـ 40، متفوقة على فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا. وجاءت في المرتبة الـ 17 في التصنيف الفرعي لـ« ريادة الأعمال» متفوقة على النرويج والنمسا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وإيطاليا وغيرها، وفي المركز الـ 40 في التصنيف الفرعي للانفتاح على الأعمال التجارية، متفوقة على فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وغيرها.



صدارة مستحقة ثمرة رؤية قيادة حكيمة كانت دائماً تذلل الصعاب وترصد الإمكانيات والموارد لإسعاد الإنسان ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين واللوائح المرنة والمتفاعلة بعيداً عن تكلسات البيروقراطية والروتين، بل عملت على تصفيرهما ولعل أحدثها ما جرى منذ شهرين عقب الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2023من إطلاق «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» ونموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد وبرنامج «محفزو الإنجاز»، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الجهات الاتحادية. الابتكار واستقطاب العقول المبدعة سمة إماراتية تجاوزت بها تكلس البيروقراطية. وهنيئاً لنا الصدارة في وطن الصدارة.