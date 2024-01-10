عام 2024 هو من الأعوام الحاسمة في رؤية السعودية 2030 لكونه بداية الإنجاز للمشروعات الكبرى، حيث تم تنفيذ معظم المراحل الأساسية من مشاريع المبادرات الـ(40) التي أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، في انطلاقة الرؤية السعودية عام 2016 حيث جاءت المشروعات متتالية منها: مدينة أوكساجون عام 2021. التي تمثل المشروع الثاني من حيث الأهمية لمنطقة نيوم، فهي المدينة العائمة والميناء الصناعي لخدمة الاستثمارات الإنتاجية في نيوم: البحرية والعقارية والسياحية والصحية والترفيهية. وأيضاً لخدمة دول غرب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والشمال الإفريقي العربي ودول الساحل الإفريقي، لذا من المتوقع أن تدخل المدينة الصناعية العائمة مرحلة جديدة هذا العام.

تقع أوكساجون في الجزء الشمالي من البحر الأحمر في منطقة تبوك وبالتحديد في منطقة نيوم الممتدة - من شمال ضبا وحتى شمال حقل عند الحدود السعودية الأردنية - ومدينة أوكساجون الصناعية أعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم عام 2021، لتكون مدينة صناعية عائمة في القسم الجنوبي الغربي من نيوم، وكذلك ميناءً جديداً، فهي تتمتع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر عبره تجارة العالم، التي تربط المحيط الهندي والأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط، وتضم ميناءً متكاملاً، وهي قريبة من قناة السويس التي تعد أهم الممرات المائية، حيث تربط بين البحر الأحمر، وبين البحرالأبيض المتوسط، كما أن قناة السويس تربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا عبر طريق قصير، إضافة إلى أن أوكساجون قريبة من أهم الجزر السعودية على بوابة خليج العقبة هما جزيرة صنافر وجزيرة ثيران. فمدينة أوكساجون ستكون المدينة الصناعية الرئيسية في «نيوم»ومناطق المملكة الغربية، كما ستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدماً في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار نيوم، وتستفيد من مدن الساحل: المدينة الصناعية ينبع، ومن أملج، والوجه، وضبا، والمويلح وحتى آخر المدن الساحلية والحدودية مدينة حقل، ومن الداخل الاستفادة من مدينة تبوك، والمدينة المنورة ومن المدينتين التاريخيتين العلا ومدائن صالح الحجر.

تحتل «أوكساجون» منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، كونها واقعة بين ضبا والمويلح وهذا يشكل جنوب نيوم وحتى جنوب المويلح، كما تتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية.

ويقلل التصميم للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على البيئة الطبيعية، وهو نهج اتّبعته رؤية السعودية 2030 في إقامة المبادرات والمشاريع هو: المحافظة على البيئة، ولا تدميرها. كما تشكل المدينة أوكساجون أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ»الاقتصاد الأزرق» وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.