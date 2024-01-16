تمنيت لو أن مقطع استضافة الرحالة الأجنبية قد تم بعدسة هاتفها الجوال وليس المضيف، فأن تدعو ضيفاً إلى منزلك وتلاحقه بكاميرا هاتفك في مشيته وأكله وشربه ومنامه فهذا أمر لم أستسغه وأضعف كثيراً أثر المحتوى !

لا شك عندي في حسن نية المضيف ونبل مقاصده ومروءة تصرفه، فمبادرته الكريمة بدعوة الرحالة الأجنبية للمبيت في منزله وتقديم الطعام لها بعد أن وجدها تستعد للمبيت في سيارتها وسط البرد القارس أمر محمود، وهو الأصل في ثقافة المجتمع السعودي المضياف والحفي بكل عابر سبيل، لكن ربما خانه تصرف التصوير !



تكوين الصورة الذهنية الإيجابية في المواقف العفوية يكون أكثر تأثيراً عندما ترصده عدسة محايدة أو يكشفه الطرف الآخر برغبته، كما أن الأفعال النبيلة تبحث عن الظل وليس الضوء !



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لدينا حراك ملحوظ في إنتاج الأفلام السينمائية السعودية، وهناك جيل جديد من الممثلين السعوديين الموهوبين يبرز من خلال هذه الأفلام !



الأكيد أن وزارة الثقافة من خلال هيئة الأفلام تدعم نمو هذا القطاع وتمهد له الطريق، لكن من المهم أن يكون نمواً على أسس صحيحة لنؤسس لصناعة سينما سعودية جديرة بالإعجاب، وعدم الوقوع في فخ إنتاج الأفلام الرديئة والضعيفة !



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إعلان وزير الصحة عن برنامج التأمين الصحي الذي سيشمل جميع المواطنين مرتبطاً بالتحول في القطاع الصحي، الذي سيقسم مناطق المرجعية الصحية في المدينة الواحدة ويدخل مؤسسات القطاع الخاص الصحية في منظومة رعاية المواطنين بواسطة هذا التأمين !



إذا نجحت الوزارة في تحقيق ذلك، فإننا لسنا أمام تحول بل ثورة في نظام الخدمات الصحية !