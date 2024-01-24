افتتاح ملتقى السياحة السعودي 2024 يوم الاثنين 22 إلى يوم 24 يناير 2024 في مدينة الرياض، النسخة الثانية من (ملتقى السياحة السعودي) بالشراكة مع منصة (روح السعودية)؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية، تحت شعار (تعرف عليها).

هذا الملتقى السياحي جاء على شكل معرض مصغر لرؤية السعودية 2030 وكأنه نقل جغرافية مشاريع الرؤية في المملكة إلى العاصمة الرياض ليقدم صورة أو لمحة مترابطة عن مسيرة الرؤية منذ بدء الخطط والصور والخرائط والمجسمات حتى تشكلت على الأرض بعضها مازال في البنية التحتية والآخر يمكن مشاهدة هياكله شاخصة فوق الأرض وحدد لها الافتتاح عام 2026.

يأتي هذا على الرغم من أنه معرض سياحي وعروض للفنادق والإيواء ووكالات السفر والطيران والترفيه والمطاعم والتسويق، إلا أن أكبر شركات رؤية السعودية 2030 كانت متواجدة في الملتقى بكل عروضها ومن المشاركين : القدية، نيوم، الدرعية، البحر الأحمر، المدن الصناعية، العلا، عسير، حائل، المحميات الطبيعية.

الملتقى السياحي مرر فكرة مستقبلية هي: إقامة معرض متنقل عن مشاريع الرؤية. يتنقل بين أكثر من مدينة من مدن المملكة ليتعرف المجتمع في المملكة والزوار على: كيف ستكون السعودية بعد عام 2030. ما هي المدن الجديدة التي أحدثت وأنشئت بفضل الله ثم بفضل الرؤية المباركة، والمشروعات الضخمة التي تمت إقامتها في في السعودية تحت البحر وفوق سطح الأرض:

- مياه البحر الأحمر والخليج العربي.

- الخلجان والجزر والشواطئ.

- تهامة البحر والرمل والسهل الساحلي.

- أعالي الجبال الشاهقة وقمم السروات وجبال الحجاز ومدين.

- الهضاب الوسطى للمملكة من نجران مروراً بنجد وحتى الهضاب الشمالية.

- الرمال الشرقية من قوس النفود الكبير حتى ينغمس شرقاً في رمال شواطئ الخليج العربي.

إدارة الملتقى السياحي قدمت بانسيابية وأكثر مهنية أفكارها التسويقية وعروضها السياحية: كيف تكتشف السعودية سياحياً عبر هيئات المدن والشركات الكبرى المشاركة، وأيضاً النظرة الواسعة لبيئات وجغرافية أرضها ومكنونات بحارها فمن الأهداف التي سعت إليها إدارة الملتقى السياحي:

- قدم الملتقى السياحة 2024 مساحة لأكبر العلامات التجارية السعودية في قطاعي السياحة والسفر.

- يهدف إلى إيجاد فرص جديدة للنمو والتطور للأعمال السياحية.

- تدعيم الملتقى عبر تنظيم ورش عمل ضمن فعاليات الملتقى حضوريا، كما تشمل ورش العمل مختلف المواضيع المتعلقة بالسياحة السعودية.

- تناول التحديات والفرص في السياحة السعودية.

- التعريف بالمملكة سياحياً بتنوعها الطبوغرافي والثقافي وعمق تاريخها الحضاري.