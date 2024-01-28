هل يجرؤ الكابتن سالم الدوسري على أن يفعل مع الهلال ما يفعله مع المنتخب....؟

سؤال قبل أن يهم أحدكم بالإجابة عليه يعيد ما فعله سالم أمام تايلند وتحديداً في ضربة الجزاء وقبلها حينما تم استبداله في مباراة قرقستان......؟؟

مثل هذا يا سالم لا يليق بلاعب يقود منتخب بلاده لكنه يعطينا رسالة بأن سالم الذي نعرفه تغير ولا ندري هل السبب (شوفة نفس) أم ماذا....؟

(2)

ذهب النصر إلى الصين وعاد وحال إعلام الكورة على ما هو عليه....!!!

صراخ وتقليل وتنفيس وأشياء أخرى لها علاقة بالغل وليس لها علاقة بفكر المرحلة.....!!

بيان النصر كان واضحاً والحفاوة كانت أوضح من أن تخفيها خزعبلاتكم...!!

النصر بقيادة رونالدو جزء من قوتنا الناعمة ومن يقول غير ذلك لا يرى ما نراه.....!!

(3)

كوريا الجنوبية منتخب نعرفه جيداً ويعرفنا جيداً نحتاج لكي نعبر من خلاله إلى دور الثمانية إلى تفاصيل فنية يملكها مانشيني وإلى روح البليهي وزملائه وإلى مدرج هو لنا وليس لهم.......!!!

متفائل جداً.. فمرحى لمن يشاركني تفاؤلي......!!

(4)

جميل أن تملك تجربة مثرية والأجمل أن يكون هناك رافد للإثراء.....!!

الأهلي لم يكن بالنسبة لي مجرد نادٍ وجدت نفسي أشجعه وأعيش معه وفق منظور تشجيعي بقدر ما كان كل مراحل عمري....!!!

في الأهلي الذي كبرت من خلاله عشت حقباً زمنية أرى فيها سنين عمري....!!

وفي الأهلي ومن خلال الأهلي كتبت على كل السطور.. وهل هناك أجمل من أن تكتب عن شيء منك أو شيء في نفسك...!!

ومضة:

«احترامك لِلناس لا يعني أنك بِحاجةٍ إليهم،

‏فتلك أخلاقك حتى وإن كانوا لا يستحقون».