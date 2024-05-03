لم يكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلا قارئا مدركا للأحداث، وهو يطالب في قمة بريكس نوفمبر الماضي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.. مجددا رفضه القاطع للعمليات الإسرائيلية، داعيا لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

العالم يدرك أن الجهود الجماعية التي يريدها كل مطالب بحقوق الإنسان ونبذ التفرقة ورفض دعم المعتدي، تبدأ من أميركا البلد الحامي لإسرائيل.. لكن ويالسخرية القدر والحامي لم يستطع إيقاف ردود الفعل المتفجرة على عدوان غزة في معظم الجامعات الأميركية.. التي انتصر كثير من أساتذتها وطلابها لصوت العقل، لتقدم أميركا خلال ذلك وجها قبيحا لحقوق الإنسان بالقمع المبالغ فيه لمعارضيها في كل مكان.

كانت أميركا تملك الحل بإرغام إسرائيل لكن مواصلة الدعم كان عاراً وإثماً كبيراً لتزيد من الفتنة، وهي تقتحم حرم الجامعات في بلدها صلفا وتعديا وأسرا لمن يطالب بالإنصاف في فلسطين، وعاراً أكبر وإثماً أشد على من يدّعون أنهم أهل الديمقراطية والحقوق وبما يدفعهم للتدخل في شؤون الآخرين.. كيف يريدون من العالم أن يرفض العنصرية ويعلي حقوق الإنسان، وهم من يشاهد دعم مبتزها ويبارك لهم صنيعهم ويدعمهم بالسلاح لأجل تأكيدها.. أي إعلاء لحقوق الإنسان، ومناظر الدمار والقتل لا تجد رادعا من الدولة الأقوى، وأي ديمقراطية وأساتذة وطلبة الجامعات الأميركية يُضربون ويُؤسرون عقابا لإنسانيتهم.. وأي عنصرية وكل قرارات الأمم المتحدة الملزمة إسرائيل لم تنفذ ولن تنفذ؟ أي رحمة وأطفال فلسطين يشردون ويقتّلون وكبرى المحطات الإعلامية ترفض نداءات الاستغاثة، وحتى الإعلان عنها كما كان حال كبرى القنوات التلفزيونية في أوروبا وأميركا؟

ماذا ينتظر العالم بعد سقوط القناع؟ هل ينتظر نصراً جديداً أم سلاما للشجعان؟ الكتاب يتضح من عنوانه، فما تضمنته المحاباة والدعم الغربي دليل على أن على الفلسطينيين أن يحلموا كثيراً وعلى مدى أزمنة طويلة وأعمار مديدة كي يصلوا إلى مبتغاهم.. وما بعد الأرض الكاملة ومن ثم النصف، حتى بلغت 22 في المئة إلا القبول بتلقي الإعانات داخل مخيمات تسمى فلسطين.. لكن مع ارتفاع الأصوات القوية من القادة كما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والمجتمعات بمثل حال الجامعات الأميركية ومنظمات حقوق كثيرة في العالم سيعود الحق ويجبر المعتدي على التنازل..

الأهم في القول إن دعوات حقوق الإنسان قد جسّدها تماماً الموقف المتخاذل من الغرب ضد كل ما هو فلسطيني، ليثبت أنه عنصري رافض كل ما هو يخالف مصالحه المادية، وكل ما هو لا يقبل عنجهية إسرائيل واستبدادها.. وختامه أن العالم سيستمر يطالب وسيكون الصوت السعودي هو الأقوى والأكثر دعما للقضية الفلسطينية كما يفعل ولي العهد مرارا وتكرارا، والعالم يثق أن هذا القائد الشاب سيكون بإذن الله عراب السلام ومطلق الاستقرار في الشرق الأوسط وهو الذي يحمل حقوق الفلسطينيين ويعليها في كل مكان كما آخرها على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.