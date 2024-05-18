جرائم الاحتيال تتطور كل يوم وتطلّ بأساليب جديدة وتستغل حاجة الناس وتسرّعهم أحياناً في عقد صفقات أو اتفاقيات دون تفكير أو تمحيص وهو ما يمكّن المحتال من استغلال ثغرة صغيرة للفوز بمبالغ كبيرة، وكلما انكشفت الحيلة بفضل الجهات الأمنية واتسع نطاق التحذير منها وكشف تفاصيلها؛ خرجت أخرى غيرها بثوب مغاير وفي مجال آخر.

من تلك الأساليب الجديدة ما يتعلق باحتيال بيع السيارات الذي حذرت منه شرطة أبوظبي، والذي يتكرر في جميع إمارات الدولة حيث تتم عمليات الاحتيال تلك عند القيام بشراء السيارات والسلع عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم إيصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على السيارات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع، خاصة إن كان البائع متسرعاً في عملية البيع أو كان مبلغ البيع مغرياً بالنسبة له.

العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبته ببيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطّلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال إيصالات بنكية مزورة للمجني عليه وإيهامه بأن عملية التحويل تستغرق عدة أيام وفقاً لهذه الإيصالات، ليتسلّم السلعة بناء على ذلك، وربما تحدث في عطلة البنوك ويمنح البائع شيكاً مزوراً بعد إجراء التنازل ونقل ملكية المركبة للطرف الآخر، وكلها أمور تتسبب في النهاية بإشكالات معقدة خاصة إن قام المحتال بالتصرف الفوري في المركبة.

موضوع البيع والشراء يجب أن يكون واضحاً دون شبهات كما يحدث دائماً، وعلى كل طرف أن يتأكد من حقوقه ويؤدي التزاماته أمام الجهة المختصة دون تسرع أو طمع أو عدم اكتراث.

شرطة أبوظبي شددت في تحذيرها على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من استلام القيمة المالية حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء، ويُقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية، ويختلقون الأعذار من أجل تأجيل الإيفاء بالتزاماتهم التي هي في الحقيقة غير موجودة أساساً لكنها مسألة وقت من أجل اقتناص الغنيمة والفرار بها.

قبل ذلك حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي أيضاً مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من التعرض لعمليات الاحتيال، ونبهت من فخ الإعلانات الوهمية في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المزيفة؛ لذلك يجب إيلاء تلك التحذيرات الأهمية القصوى عند ممارسة هذا العمل.