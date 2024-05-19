• قبل أن أبدأ يجب أن أوضح أن في الأهلي ثوابت لا يمكن أن تمس.

• ثوابت أرساها الأمير عبدالله فيصل، وتم العمل من خلالها على تأطير «الأهلي ملك جمهوره» كقاعدة ودستور أهلاوي.

• ومن هنا أعبر إلى الاستثناء الذي أحدثه جمهور الأهلي وشكل به لون الحياة.

• لا يمكن أن أسمح لمن يعتدي على حقوق هذا المدرج ويحاول أن ينسب بعض أفعالهم له.. نقطة وبعدها ألف سطر.

• نعم هذا المدرج بقيادة البدر بدر تركستاني والحازم عادل الحازمي قدم شموخ العشاق في أجمل صورة، بل وأكدوا أن الأهلي ملك لجمهوره.

• قلت ذات مقال: الأهلي الذي بيننا اليوم هو صناعة مدرج، وليس مثل غيره تسول الدعم، أو تقدم الصورة جمهوره ينثرون الدموع طلباً للعون والمعونة.

• ‏أُسس على الشموخ ولا يمكن أن ينحني لعاصفة أياً كانت الظروف، فهو مثل النخيل هامته فوق، فماذا أمام هذا الشموخ تريد أن تقول يا صاح؟

(2)

• جماهير الأهلي والتي يقودها الشاب الجامعي المهندس بدر تركستاني، أضحت اليوم علامة فارقة تردد أهازيجها في كل المدرجات محلياً وخليجياً وعربياً.

• التشجيع ثقافة فيها شغف وتأثير إلى درجة أن ثمة من يذهب للملعب في مباريات الأهلي ليعيش السلطنة على الطبيعة.

• «للأهلي جينا» حينما يرددها المدرج ويردد ذات المدرج من كل مدينة تشعر بـ«قشعريرة»، وهكذا أشعر عندما أعيد سماعها من خلال مقطع يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة.

(3)

أخضر يا لون الشجر... والكل لجلك حضر

‏أهلاوي بنحبه موت... لو فاز ولا خسر

‏كذا جدة أهلي وبحر.

• ومضة:

يا اجمل من الهقوات واكبر من الظن

‏قربك عن ازعاج العمر.. ركن هادي.