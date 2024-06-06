اتصل الموظف بزميله المتأخر عن الحضور يستأذنه في فتح مكتبه للحصول على أوراق مطلوبة في تلك اللحظة لاستكمال إجراءات عملية إدارية لا تقبل الانتظار. هذا زميل محترم ويعرف أن زميله المنضبط لا يتأخر إلا لأسباب مقنعة. في ظروف مماثلة قد يتجه زميل آخر إلى المدير متذمرا شاكيا زميله المتأخر المعطل للعمل وكأنه ينتظر الفرصة للإساءة إليه. هذا سلوك يحدث في بيئة عمل يسودها التنافس غير البناء أو تعامل الإدارة غير العادل مع الموظفين.

في بيئة العمل زميل داعم متعاون وزميل يبحث عن الأخطاء ليستخدمها في التحريض. زميل يتسبب في تعثرك وآخر يساهم في نجاحك، زميل يتفرغ للعمل لمصلحة الأهداف العامة، وآخر يركز على أهدافه الخاصة ويعتقد أنها لا تتحقق إلا بتعثر الآخرين! زميل يتعاون معك لتحصل على إجازتك وآخر يتهرب من أي مهام إضافية. قد تكون سلبية الزميل ناتجة عن أسباب شخصية، وقد تكون بيئة العمل هي السبب حين يسود التنافس غير البناء وحين تغيب العدالة والعمل بروح الفريق، وحين يحظى زميل أو إدارة بالاهتمام والدعم والثقة والفرص وتجاهل الآخرين.

الإدارة قد تكون جزءًا من المشكلة أو كل المشكلة وهي في كل الحالات تملك الحل لتوفير بيئة عمل إيجابية تحقق الرضا الوظيفي للجميع.

الزميل المحترم في بيئة العمل الايجابية حين يكون لديه ملاحظة على زميله لن يتجه للمدير ليقدم شكوى أو يحرض، سيتجه لزميله مباشرة لفتح حوار ودي موضوعي صريح وستكون النتيجة الدعم المتبادل الذي يخدم أهداف الأفراد وأهداف المنظمة.

التعامل مع الشكاوى والتحريض والتنافس غير البناء هو اختبار للإدارة ومهارات القيادة.