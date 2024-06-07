لمصر أقدم تاريخ في سجلات الزمن، تعود إلى 4241 ق. م، منها المكتوب والمنحوت في الحجارة والمنقوش على جدران المعابد والمقابر وما عُثر عليه في أوراق البردي وما كتبه الإغريق منذ أن دخلوا مصر في القرن السادس ق. م.

من ذلك كتاب «مانيتون» 280 ق. م، الذي بوّب تاريخه في الأسر الحاكمة الثلاثين ابتداء من الملك (مينا) الذي حكم مصر في 3200 ق. م بعد أن وحّد قطريها.

وسجل التاريخ حقباً زمنية عُرفت بالأسر مثل الأسر الفرعونية.. وحكمت ليبيا مصر باسم الأسرة (22) و(23) و(24)... وحكمت النوبة مصر بقيادة (بعتخي) في الأسرة 25 مدة نصف قرن، وحكمها الآشوريون فترة، وحكم مصر الفُرس لأسرتين 27 و28 في 525 ق. م، وحكمها الإسكندر الأكبر وعمّرها وأسس الإسكندرية في طراز أوروبي، ثم جاء عهد البطالمة.

ومرت مصر في حقب زمنية حضارية، وعرفت مصر بمزرعة تغذي روما ودول الغرب القديم.

إلّا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن مصر كانت مأهولة بالسكان منذ أول عصور ما قبل التاريخ، وأن العصر الحجري القديم مازال منقوشاً في الجدران.

استوطنت شعوب وأمم عاشت حول النيل تزرع وتبني في الدلتا، منها حضارة الفيوم التي يزورها الأوروبيون والأميركان في أكبر سياحة.

ومصر عرفت بالصناعات والزراعة وتوحّدت بين الشمال والجنوب وعرفت بعصر (حوريس)، ويرجع التوحيد إلى سنة 4240 ق. م.

وعرفت هليوبولس كمركز تجاري وسياسي بمثل العاصمة وبسطت روما نفوذها، ودخلها يوليوس قيصر ثم ماركس أنطونيوس، وعاشت مصر عهد النّزاع الذي قام بين كليو باترا وأخيها،ثم لاكتا فبوس أغسطس فيما بعد عندما ضمّها لروما.

دخلت المسيحية مصر على يد القديس (مرقس) في عهد نيرون وفتحها عمرو بن العاص، وانتشر فيها الإسلام منذ سنة 639 للميلاد.. وصارت ولاية إسلامية تتبع الخلافة الإسلامية في حكم الراشدين والعهد الأموي وصدر بني العباسي وانتشرت اللغة العربية وتغلّبت على اليونانية والقبطية.