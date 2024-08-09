د.عبدالعزيز الجار الله

مدينة الرياض تعمل على أكثر من ناحية ومحور لهما أهميتهما الكبرى في التنمية والتطوير ورؤية السعودية ومنها:

الناحية الشمالية الشرقية: حيث أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في 24 يوليو 2024 بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض - ضمن مشاريع «الرياض الخضراء».

وكان قد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيَّده الله- بتسمية الحديقة باسم «حديقة الملك عبدالعزيز» بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله.

وتضم الناحية الشمالية الشرقية مشروعات كبرى هي من مستهدفات الرؤية السعودية منها:

- توسعة مطار الملك خالد.

- مطار الملك سلمان الدولي.

- المسار الرياضي الشرقي.

- البرج الرياضي.

- محطة الرياض للقطارات المترو.

- إستاد الملك سلمان الرياضي.

- مقر معرض إكسبو 2030 .

- مقر المدينة اللوجستية للنقل.

- الشركات الإلكترونية.

- مستشفى وجامعة نورة.

- واجهة روشن.

- محطة قطار سار الرياض.

- شركة مطارات الرياض.

- أكاديمية طويق.

أما أبرز تفاصيل حديقة الملك عبدالعزيز منها:

- انطلقت الأعمال الإنشائية في المشروع الذي تبلغ مساحته حوالي «4 ملايين و300 ألف متر مربع»، وسيستغرق تنفيذه 36 شهراً.

- ويقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز شمالاً، وطريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز غرباً، وطريق الأمير بدر بن عبدالمحسن شرقاً، وطريق أنس بن مالك جنوباً. إذن الحديقة محصورة بين طرق رئيسة تشكّل مع القطارات شبكة طرق تخدم تنقلات الزوار.

- وتم اعتماد تصميم الحديقة من بين عدد من التصاميم التي قدمتها 4 شركات عالمية شاركت بطرح أفضل الأفكار والتصاميم بما يحقق معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية، حيث

- اعتمد مبدأ التصميم الفائز، على تصميم مميز يراعي البيئة المحلية، قدم 6 أنماط متنوعة في أنواع الأشجار والتصاميم المتعلقة بها، أبرزها الحديقة النباتية التي تتميز بموقعها في مركز الحديقة بمساحة تزيد على 200 ألف متر مربع وفيها أكثر من 200 نوع من النباتات المحلية بكثافة عالية.

- الاستفادة من شعيب المونسية المتفرع من وادي السّلي الذي يخترق الحديقة بأطوال تزيد على 11 كيلومتراً وبمساحة أكثر من 770 ألف متر مربع ضمن الحديقة النباتية ومبانٍ تجارية بتصاميم مستدامة تحاكي موقعها في الحديقة، ومسار بانورامي يطل عليها بطول يتجاوز 2 كيلومترين.

- أما الأنماط التصميمية الخمسة الأخرى فقد تضمنت حدائق المرتفعات والسهول والهضاب والحدائق الصحراوية صُممت باختيار أشجار وشجيرات مختلفة لتعزيز التنوّع الحيوي، وتكوين بيئة جاذبة للطيور والفراشات وغيرها.

- تحتوي الحديقة على 24 منطقة ألعاب للأطفال و30 منطقة رياضية موزّعة في أنحاء الحديقة.

- كما تحتوي الحديقة على مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات ومطاعم وأنشطة ترويحيّة متنوعة.