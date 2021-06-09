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لوس انجليس : اختير لاعب ارتكاز نادي دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين لموسم 2020 2021، متفوقا في السباق النهائي على ستيفن كوري موزّع غولدن ستايت ووريرز والكاميروني جويل امبيد عملاق فيلادلفيا سفنتي سيسكرز.

وتوج الصربي العملاق (210 سنتم) باللقب المرموق بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الحالي الذي شهد تسجيله معدلا مقداره 26.4 نقطة في المباراة الواحدة مع 8.3 تمريرات حاسمة و10.8 متابعات.

وعلق يوكيتش على حصوله على الجائزة بقوله "من ناحية الاحصائيات أعتقد بان الموسم الحالي كان الأفضل في مسيرتي. أعتقد بان الحصول على هذه الجائزة يمثل الذروة بالنسبة الي".

وبات يوكيتش اول لاعب من صفوف دنفر ناغتس يتوج بهذه الجائزة وقال في هذا الصدد "بصراحة، لم أكن أتوقع اللعب في الدوري الاميركي للمحترفين عندما بدأت ممارسة اللعبة في بلادي. كنت اشارك في الدوري الاوروبي ثم اختارني دنفر ناغتس ضمن الدرافت وكانت فرصة لي لكي اصبح لاعبا في الدوري الأميركي وأعتقد بأني قمت بعمل جيد من خلال استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة".

وبات يوكيتش خامس لاعب أجنبي يحرز هذه الجائزة بعد النيجيري حكيم أولاجوان (1994) والكندي ستيف ناش (2005 و2006) والألماني ديرك نوفيتسكي (2007) واليوناني يانيس انتيتوكونمبو (2019 و2020).

وساهم يوكيتش في بلوغ دنفر ناغتس الدور الثاني من البلاي أوف بعد ان أنهى فريقه الدوري المنتظم مع 47 انتصارا مقابل 25 هزيمة على الرغم من اصابات عدة لحقت بالفريق لا سيما الكندي جمال موراي وويل بارتون.

اشاد به مدرب ناغتس مايكل مالون بقوله "لعب نيكولا على أعلى المستويات وقام بذلك في كل مباراة خضناها خلال العام الحالي". ويرتبط يوكيتش بعقد مع دنفر على مدى خمس سنوات حتى عام 2023 مقابل 148 مليون دولار.