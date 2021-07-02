قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس : أظهر ميلووكي باكس أنه فريق قائم على اللعب الجماعي وليس على الحلول الفردية، حينما قدّم الخميس هجوماً متوازناً للفوز على أتلانتا هوكس 123 112 في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليتقدم 3 2.

وسجل بروك لوبيز 33 نقطة، وجرو هوليداي 25 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فيما أنهى كريس ميدلتون المباراة مع 26 نقطة و13 مرتدة لباكس، الذي انتزع الصدارة وبات على بُعد فوز واحد خارج أرضه لبلوغ نهائي الـ "أن بي آيه" للمرة الأولى منذ العام 1974.

تحقق فوز ميلووكي من دون هدافه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي خرج في المباراة الرابعة بسبب إصابة في الركبة، غير أنه شاهد المباراة ودعم زملاءه من مقاعد البدلاء.

وفي غياب النجم النيجيري الأصل البالغ 26 عاماً، سجل أربعة لاعبين بدأوا أساسيين أكثر من 20 نقطة.

وقال لوبيز "خرجنا الليلة وبذلنا قصارى جهدنا للسيطرة على طرفي الملعب. لقد قمنا بعمل رائع باللعب معاً. عندما يسجل الجميع ويقوم الجميع بعملهم، يكون الأمر صعباً بالنسبة لدفاع الفريق المقابل".