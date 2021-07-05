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لوس انجليس : أعلن نادي ميلووكي باكس الأحد أنه لا يستبعد تعافي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وعودته إلى الملاعب لخوض الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد فينيكس صنز.

وغاب أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020، عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في نهائي المنطقة الشرقية ضد أتلانتا هوكس (4 2) بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وأصيب النجم النيجيري الأصل والبالغ من العمر 26 عامًا في الربع الثالث من المباراة الرابعة التي خسرها ميلووكي 88 110 في أتلانتا الثلاثاء الماضي، حيث نجح الأخير في إدراك التعادل 2 2 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية، قبل أن يكسب باكس المباراتين الخامسة والسادسة ويبلغ الدور النهائي للدوري للمرة الأولى منذ عام 1974.

ويلاقي ميلووكي في النهائي بطل المنطقة الغربية فينيكس صنز، في سلسلة من سبع مباريات ممكنة تبدأ الثلاثاء.

وقال مدرب باكس مايك بودنهولتسر عقب الفوز على أتلانتا 118 107 في المباراة السادسة السبت، إنه يجري تقييما لإصابة أنتيتوكونمو "يوميا"، مضيفا "يجب الاستماع إلى اللاعب، ثم الأداء الرياضي للمجموعة، وفي وقت من الأوقات أنا وجون هورست (المدير العام لباكس) جزء من المحادثات، لكننا نجري تقييما للإصابة يومًا بعد يوم".

وتابع "سنقوم بتحديثها عندما يكون ذلك مناسبًا. المحادثات بيني وبينه، إنها خاصة نوعًا ما وسنرى حالته كل يوم".

وتألق كريس ميدلتون في غياب أنتيتوكونمبو وسجّل 32 نقطة قاد بها باكس إلى أوّل نهائي له منذ 47 عاما.

وأوضح المدرب أنه لا يتوقع أقل من ذلك من جميع لاعبي باكس إذا استمر غياب أنتيتوكونمبو.

وقال "إذا كان على مقاعد البدلاء لأي سبب من الأسباب، يجب أن نكون قادرين على اللعب"، مضيفًا أنه أعجب بحماس أنتيتوكونمبو وقيادته على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرتين ضد أتلانتا.