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اسطنبول : انتقل المهاجم الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي الى الدوري السوبر التركي للدفاع عن ألوان أضنة ديمير سبور الصاعد الى دوري الأضواء هذا الموسم، حيث سيجتمع بزميله السابق المغربي يونس بلهندة الذي لعب الى جانبه في نيس الفرنسي.

وقال أضنة ديمير سبور الأربعاء في حسابه على تويتر "وقّع النجم العالمي ماريو بالوتيلي عقداً لمدة ثلاثة مواسم"، واصفاً صفقة التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً بـ"التاريخية".

وكان بالوتيلي من دون نادٍ بعد انتهاء مغامرة الأشهر المعدودة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع مونزا المملوك من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

ودافع بالوتيلي عن ألوان مونزا منذ منتصف الموسم المنصرم بعقد حتى حزيران/يونيو، وذلك بعدما كان المهاجم السابق لميلان وإنتر ومانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين من دون فريق منذ الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع بريشيا.

وفشل صاحب 36 مباراة دولية مع 14 هدفاً بقميص "أتزوري" في تجنيب بريشيا الهبوط الى الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة ناجحة الى حدٍ ما في فرنسا مع نيس ومرسيليا.