قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن : بات ماتيو بيريتيني أول إيطالي يصل الى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الجمعة في نصف النهائي على البولندي هوبرت هوركاش 6 3 و6 صفر و6 7 (3 7) و6 4.

واحتاج المصنف تاسعاً عالمياً وسابعاً في البطولة الى ساعتين و36 دقيقة لتخطي عقبة هوركاش الذي أقصى الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر من ربع النهائي.

ويلتقي بيريتيني الذي كانت أفضل نتائجه سابقاً في الغراند سلام وصوله الى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2019، الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول وحامل اللقب أو الكندي دنيس شابوفالوف.

ويأمل بيريتيني أن يصبح أول إيطالي يتوج بلقب كبير منذ أندريانو باناتا عام 1976 في رولان غاروس، علماً أن الأخير هو الإيطالي الوحيد المتوج حتى الآن بأحد ألقاب الغراند سلام.

وبيريتيني الذي أصبح اول ايطالي يبلغ نهائي بطولة غراند سلام في فئة الفردي منذ 45 عامًا، هو أيضاً أول لاعب من بلاده يصل الى نصف نهائي البطولة الإنكليزية منذ نيكولا بييترانجيلي عام 1960.

وقال بعد الفوز "لا املك الكلمات حقًا...اريد بضع ساعات لاستيعاب ما حصل...لا اعتقد انني حلمت بهذا أبدًا لان الحلم كان كبيرًا للتفكير به".

وتابع "هذا أفضل يوم في مسيرتي وآمل أن يكون الاحد أفضل".

وبعدما هيمن تماماً على المجموعتين الأوليين بكسر إرسال منافسه 5 مرات من أصل ثماني فرص أتيحت له (مقابل فرصتين فقط للأخير لم يستثمر أياً منهما)، وجد بيريتيني منافساً مختلفاً في المجموعة الثالثة إذ تمكن من مجاراته شوطاً بشوطٍ حتى جره الى الشوط الفاصل الذي ضرب فيه هوركاش بقوة وتقدم 4 صفر قبل أن يحسمه لصالحه 7 3.

لكن بيريتيني استعاد زمام المبادرة في مستهل المجموعة الرابعة بانتزاعه الشوط الأول على إرسال منافسه، وكان ذلك كافياً للسير بالمجموعة والمباراة الى بر الأمان بعدما حسمها 6 4.

وقال الايطالي "أحاول أن أكون الافضل من كل الجوانب ولكن بعد المجموعة الثالثة، شعرت انني استحقيت الفوز بها لكني خسرتها".

وتابع "قلت لنفسي +لا يهم+ أشعر انني اللاعب الاقوى ووي النهاية حققت ما اريد".

وكانت الإرسالات الساحقة نقطة قوة بيريتيني كالعادة، إذ حقق 22 منها مقابل 5 فقط لمنافسه البولندي.

كانت مباراة الجمعة الثالثة بين اللاعبين اللذين تواجها للمرة الأولى في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018 حين فاز بيريتيني، قبل أن يرد هوركاش عام 2019 في الدور الأول لدورة ميامي الألف نقطة للماسترز التي توج بلقبها البولندي هذا الموسم، محرزاً أهم ألقابه حتى الآن، وذلك على حساب إيطالي آخر هو يانيك سينر.