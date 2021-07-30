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طوكيو: في ما يلي برنامج نهائيات السبت 31 تموز/يوليو ضمن أولمبياد طوكيو المقام حتى 8 آب/أغسطس/المقبل (بتوقيت غرينيتش):

ألعاب قوى

(09,15) رمي القرص (رجال)

(10,35) تتابع أربع مرات 400 م (مختلط)

(10,50) 100 م (سيدات)

البادمنتون

(07,00) زوجي رجال

المبارزة

(08,30) حسام (فرق سيدات)

رفع الأثقال

(04,50) وزن -81 كلغ (رجال)

(08,50) وزن -96 كلغ (رجال)

الجودو

(07,30) فرق (مختلط)

السباحة

(11,30 من الجمعة) 100 م فراشة (رجال)

(11,37 من الجمعة) 200 م ظهرًا (سيدات)

(11,46 من الجمعة) 800 م حرة (سيدات)

(00,43 من الجمعة) تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (مختلط)

الركبي

(07,00) سيدات

كرة المضرب

(01,00) فردي سيدات

الرماية

(03,05) الحفرة تراب (مختلط)

(05,00) بندقية 50 م 3 أوضاع (سيدات)

القوس والنشاب

(05,45) فردي رجال

الجمباز ترامبولين

(03,50) رجال

الترياثلون

(20,30 من الجمعة) تتابع مختلط

الشراع

(03,33) اللوح أر أس: أكس (سيدات)

(04,33) اللوح أر أس: أكس (رجال)