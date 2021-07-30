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طوكيو: في ما يلي برنامج نهائيات السبت 31 تموز/يوليو ضمن أولمبياد طوكيو المقام حتى 8 آب/أغسطس/المقبل (بتوقيت غرينيتش):
ألعاب قوى
(09,15) رمي القرص (رجال)
(10,35) تتابع أربع مرات 400 م (مختلط)
(10,50) 100 م (سيدات)
البادمنتون
(07,00) زوجي رجال
المبارزة
(08,30) حسام (فرق سيدات)
رفع الأثقال
(04,50) وزن -81 كلغ (رجال)
(08,50) وزن -96 كلغ (رجال)
الجودو
(07,30) فرق (مختلط)
السباحة
(11,30 من الجمعة) 100 م فراشة (رجال)
(11,37 من الجمعة) 200 م ظهرًا (سيدات)
(11,46 من الجمعة) 800 م حرة (سيدات)
(00,43 من الجمعة) تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (مختلط)
الركبي
(07,00) سيدات
كرة المضرب
(01,00) فردي سيدات
الرماية
(03,05) الحفرة تراب (مختلط)
(05,00) بندقية 50 م 3 أوضاع (سيدات)
القوس والنشاب
(05,45) فردي رجال
الجمباز ترامبولين
(03,50) رجال
الترياثلون
(20,30 من الجمعة) تتابع مختلط
الشراع
(03,33) اللوح أر أس: أكس (سيدات)
(04,33) اللوح أر أس: أكس (رجال)
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