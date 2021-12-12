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برلين : كشف لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا يوزوا كيميش أنّه قرّر أخيرًا تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19، وذلك بعد تعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا سيبقيه بعيدًا عن الملاعب حتى الشهر المقبل.

وقال كيميتش لمحطة "زد دي أف" الالمانية إنّه "عندما يوصى بذلك ويكون الوقت مناسبًا، سأحصل على اللقاح".

وسبق لنجم النادي البافاري ومنتخب المانشافت أن رفض تلقي اللقاح، حيث اشعل جدلاً ونقاشًا واسعين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب رفضه للقاح لما وصفه بـ "مخاوف شخصية".

وأضاف كيميش "كان من الصعب بالنسبة لي التعامل مع مخاوفي وقلقي، ولهذا السبب كنت مترددًا لفترة طويلة".

وتابع "اعتقدتُ أنني أستطيع حماية نفسي من الفيروس إذا التزمت بجميع القواعد وقمت بالاختبارات بشكل دوري".

وكشف إبن الـ 26 عامًا أنّه سبق أن حجز موعدًا لنفسه من أجل تلقي اللقاح قبل ان يصاب للفيروس الشهر الماضي، واعترف انّه "كان من الافضل الحصول عليه سابقًا".

وسيتعيّن على كيميش الانتظار بعض الوقت قبل ان يحصل على اللقاح، حيث توصي لجنة كورونا الالمانية الانتظار ستة أشهر بعد الإصابة بالفيروس.

ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير حيث يتعافى من تلف الرئة الناجم عن الفيروس.