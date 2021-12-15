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لشبونة: تعرّض مدافع بنفيكا البرتغالي الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي للسطو الاثنين في منزله على يد عصابة أشارت تقارير إلى أنّها "متخصصة بعمليات سرقة طالت العديد من لاعبي كرة القدم".

وقال بنفيكا في بيان مقتضب "نيكولا أوتاميندي كان ضحية لعملية سطو على مقر إقامته (...) اللاعب وعائلته في حالة جيدة رغم الإحراج الناجم عن هذا الموقف".

ووفقًا لصحيفة "كوريو دا مانيا" اليومية الشهيرة، تعرّض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا للهجوم من قبل خمسة أشخاص مقنعين قاموا بربطه بحزام.

ووقع الهجوم في فيلا يملكها أوتاميندي جنوب العاصمة البرتغالية لدى عودته إليها مساء الأحد بعد فوز بنفيكا على فاماليكاو (4-1) في المرحلة الرابعة عشر من الدوري المحلي.

وذكرت الصحيفة أنّ "المعتدين غادروا ومعهم ساعات ومجوهرات ونحو 300 ألف يورو".

وأفاد بنفيكا بأنه تم فتح تحقيق، ووفقًا لـ"كوريو دا مانيا"، هناك شك في أن عصابة دولية جيدة التنظيم قامت بعمليات سرقة مشابهة مع العديد من اللاعبين في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة.

ولعب أوتاميندي سابقًا في صفوف بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنكليزي وفالنسيا الإسباني، كما شارك في كأس العالم 2010 و2018 مع منتخب الأرجنتين الذي توج معه بلقب كوبا أميركا هذا الصيف.