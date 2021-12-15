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برشلونة : اعلن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب نهائيا الاربعاء بعد معاناته من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي.

وقال اغويرو في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو" الخاص بنادي برشلونة "لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي. انها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لأن الصحة تأتي في المقام الأول".

واضاف ابن الثالثة والثلاثين بصوت مرتجف وعينين دامعتين "لقد اتخذت قراري قبل 10 ايام بعد ان قمت بكل شيء ممكن لكي احصل على الأمل بمعاودة اللعب. انا فخور جدا بمسيرتي. لطالما حلمت بأن اكون لاعباً محترفاً منذ اللحظة التي لمست فيها الكرة عندما كنت في الخامسة من عمري".

"كم حظيت بالعناية"

وتوجه بالشكر الى نادييه السابقين بقوله "اريد أن أشكر اتلتيكو مدريد الذي منحني الفرصة عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري وبالطبع مانشستر سيتي الذي يدرك الجميع مشاعري تجاه هذا النادي وكم حظيت بالعناية هناك".

واضاف "لا أدري ما ينتظرني في الحقبة الجديدة من حياتي لكني مدرك بأن ثمة اناساً يحبونني وسأتذكر الاشياء الرائعة دوماً".

واصيب أغويرو بدوار في المباراة أمام ألافيس (1 1) في الدوري الاسباني في 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ"بلاوغرانا" أن "كون" كان يتبع "إجراءات علاجية".

وكان اغويرو انضم الى صفوف برشلونة مطلع الموسم الحالي في صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي لكنه غاب حوالي الشهرين في مطلع الدوري المحلي لاصابة في ربلة الساق وبالتالي لم يخض سوى خمس مباريات في صفوفه وسجل هدفا واحدا.

وترك أغويرو مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبًا، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا في تموز/يوليو الماضي.

ودخل الأرجنتيني تاريخ سيتي كأفضل هداف في صفوفه مع 260 هدفًا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لناد واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (184 هدفًا في 275 مباراة).