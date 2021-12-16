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إيلاف من دبي: غادرت عضوة المنتخب الإيراني لكرة اليد للسيدات في بطولة العالم بإسبانيا، معسكر الفريق، حسب ما أعلنه مدير تنظيم المبارايات الدولية "خوامه فورت"، من المتوقع أنها قدمت اللجوء إلى السلطات الإسبانية المعنية.

ووفقًا لتقرير نشره "العربية.نت"، أعلنت لجنة تنظيم بطولة العالم عن اختفاء لاعبة كرة اليد الإيرانية البالغة من العمر 30 عاما وأضافت: "فعلنا نفس الشيء.. كالذي حدث لأربعة لاعبي كرة يد كاميرونيين، حيث أبلغنا الشرطة لإجراء تحقيق بهذا الخصوص، ولم نستطع القيام بأي إجراء آخر".

هذه هي المرة الأولى التي سمح فيها للمنتخب الإيراني لكرة اليد للسيدات بالمشاركة في المسابقات العالمية، حيث خسر الفريق جميع المبارايات.

بابيري المختفية هي من أفضل اللاعبات وأكثرهن خبرة في إيران وكانت اللاعبة من أصول كردية إيرانية، رفضت في يونيو من العام الجاري، عرض الجنسية العراقية عليها بغية الالتحاق بفريق السيدات لكرة اليد في إقليم كردستان العراق، حسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت إذاعة "راديو فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية عن المراسل الدنماركي لارس برون مورتنسن، المتواجد في إسبانيا لتغطية كأس العالم لكرة اليد، قوله: "عندما سأل أحد المراسلين عن أسباب عدم البث التلفزيوني للمباريات في إيران، أوقف الوفد الإيراني المقابلة على الفور".