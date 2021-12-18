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مدريد: بعدما تصدر الترتيب لأسابيع طويلة، يجد ريال سوسييداد نفسه الآن في المركز السادس بعد تلقيه الهزيمة الرابعة توالياً وبنتيجة 1 3 على أرضه أمام فياريال السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان التعادل مع فالنسيا صفر صفر في المرحلة الرابعة عشرة نقطة التحول بالنسبة للنادي الباسكي، إذ فتح الباب أمام ريال مدريد وجاره أتلتيكو حامل اللقب لتضييق الخناق عليه، ثم تنازل عن الصدارة في المرحلة التالية للنادي الملكي بخسارته أمام إسبانيول صفر 1.

وبدأ حينها الفريق في التدهور ووصل السبت الى هزيمته الرابعة توالياً والخامسة هذا الموسم، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه بعدما اضطر الى اكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 لطرد هدافه ميكيل أويارسابال لأول مرة في 215 مباراة خاضها اللاعب في الدوري الإسباني حتى الآن.

وكان النادي الباسكي البادىء بالتسجيل عبر السويدي ألكسندر إيزاك (32)، لكن جيرار مورينو أدرك التعادل قبل استراحة الشوطين (38)، ثم وضع فريق "الغواصة الصفراء" في المقدمة في الدقيقة 68 بعد طرد أويارسابال، قبل أن يؤكد البديل النيجيري سامو شوكوويزي الفوز الخامس للضيوف هذا الموسم بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

رصيد سوسييداد

وتجمّد رصيد سوسييداد عند 29 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف أتلتيكو الذي يتواجه لاحقاً مع إشبيلية الثاني، ونقطة خلف رايو فايكانو الذي فرض نفسه منافساً على المراكز الأوروبية بصعوده الى المركز الرابع موقتاً بعد فوزه على ألافيس 2 صفر.

وحسم فايكانو نتيجة المباراة في غضون سبع دقائق في الشوط الأول بهدفي سيرخيو غوارديولا (19) وأليخاندرو كاتينا (26).

وعاد رايو فايكانو إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام فياريال صفر 2 في المرحلة السابقة، بعدما كان استهل حملته بأربعة انتصارات في المراحل السبع الأولى، ليتراجع لاحقاً مستواه حيث فاز في خمس من مبارياته الـ 11 الاخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد ألافيس عقب خسارته العاشرة هذا الموسم، عند 15 نقطة في المركز السابع عشر، وله مباراة مؤجلة.

على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فايكاس" في مدريد، تسلح فايكانو بسجله القوي على أرضه حيث فاز في ثمانٍ من مبارياته التسع الاخيرة، مقابل تعادل وحيد، في حين لم تتلق شباكه سوى 3 أهداف في هذه السلسلة.

افتتح الفريق المضيف التسجيل من هجمة كسر خلالها مصيدة التسلل، فوصلت الكرة إلى ألفارو غارسيا على الرواق الأيسر مررها عرضية إلى غوارديولا، ليتابعها الاخير في الشباك وسط اعتراض لاعبي ألافيس (19).