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لوس انجليس : تابع نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري تألقه عقب تحطيمه الثلاثاء الرقم القياسي المطلق لعدد الرميات الثلاثية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مبرهناً أنه لن يكتفي بهذا القدر فسجل 30 نقطة في مباراة الفوز على بوسطن سلتيكس 111 107 الجمعة.

وحافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية مع 24 فوزاً مقابل 5 هزائم، في حين مُني يوتا جاز الثالث (20 8) بخسارة أمام سان انتونيو سبيرز 126 128.

قال كوري الذي أضاف إلى رقمه القياسي خمس ثلاثيات، وفي إشارة إلى الإنجاز التاريخ الذي حققه الثلاثاء والعدد المتزايد من حالات "كوفيد 19" في الدوري "نحن نخرج من حالة عاطفية... الكثير يحدث في الدوري".

وأضاف "تحاول ألاّ تُشتت انتباهك بكل الأشياء الموجودة خارج غرفة تبديل الملابس".

وفي فلوريدا، ألحق ميامي هيت بأورلاندو ماجيك خسارته السابعة توالياً بفوزه عليه 115 105، في مباراة تألق خلالها الثنائي ماكس ستروس صاحب 32 نقطة، منها 23 في الشوط الأوّل، وغابي فينسينت مع 27.

وخاض ماجيك اللقاء مع 12 لاعباً فقط على خلفية كثرة الغيابات في صفوفه بسبب فيروس كورونا والاصابات.

ويخضع كل من محمد "مو" بامبا، تيرنس روس، الألماني مو فاغنر، آر دجيه هامبتون والليتواني إيغناس برازديكيس لبروتوكولات الحجر الصحي والسلامة الخاصة بالـ "أن بي آيه"، فيما غاب ستة لاعبين آخرين عن الملاعب بسبب الإصابة، من بينهم الهداف كول أنتوني الذي يعاني من كاحله.