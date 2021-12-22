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لوس أنجليس: ألحق فينيكس صنز خسارة قاسية بلوس أنجليس ليكرز بالفوز عليه 108-90 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في مباراة شهدت إصابة نجم الأخير ليبرون جيمس في كاحله.

وساهم الثنائي ديفون بوكر العائد إلى صفوف فينيكس بعد إصابة أبعدته عن المباريات السبع الأخيرة لفريقه، ودياندري إيتون بفوز فينيكس بتسجيل الأول 24 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حامسة، في حين أضاف الثاني 18 نقطة و11 متابعة ليقودا فريقهما إلى فوز رابع تواليًا والسادس في آخر سبع مباريات.

ويملك صنز متصدر المنطقة الغربية، أفضل سجلّ في الدوري منذ مطلع الموسم الحالي برصيد 25 انتصاراً مقابل 5 هزائم.

في المقابل، كان جيمس أفضل مسجّل في صفوف ليكرز مع 34 نقطة ونجح في 7 متابعات وتمريرتين حاسمتين، في حين أضاف راسل وستبروك 22 نقطة و10 متابعة.

وكانت النتيجة متقاربة نسبيًّا وانتهى الشوط الأول بتقدم فينيكس بفارق ضئيل (54-52) قبل أن يوسع الفارق في الربع الثالث ويدخل الربع الأخير متقدّمًا 85-73 ليبتعد بفارق أكبر في نهاية المباراة.

فوز خامس لميامي هيت

وحقّق ميامي هيت فوزه الخامس في آخر 7 مباريات على الرغم من غياب نجميه بام أديبايو وجيمي باتلر فتغلب على إنديانا بيسرز بسهولة 125-96.

واعتمد ميامي في الفوز على لاعبه الإحتياطي تايلر هيرو وزميله دنكان روبنسون حيث سجّل كل منهما 26 نقطة.

وقاد لاعب الإرتكاز إيفان فورنييه فريقه نيويورك نيكس إلى الفوز على ديترويت بيستونز 105-91 بتسجيله 22 نقطة وأضاف زميله جوليوس راندل 21 نقطة.

في المقابل، تغلّب دالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 114-102 بفضل 28 نقطة لجالين برانسون للفائز، و26 نقطة لكارل أنتوني تاونز للخاسر.

وسجّل براندون إينغرام 28 نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-97 في حين أضاف الإحتياطي جوناس فالاسيوناس 27 نقطة و16 متابعة للفائز. في المقابل، كان داميان ليلارد أفضل مسجّل في صفوف الخاسر مع 39 نقطة.