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سيدني : أعلن لاعب كرة المضرب الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 14 عالمياً، الأحد، إصابته بفيروس كوفيد 19 بعد وصوله إلى سيدني، ما يسلط الضوء على خطر الجائحة التي تلقي بظلالها على بطولة أستراليا المفتوحة المرتقبة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل.

وكتب شابوفالوف في تغريدة عبر حسابه على تويتر "مرحباً جميعاً، أردت فقط أن أخبركم أنه عندما وصلت إلى سيدني، جاءت نتيجة اختبار كوفيد 19 إيجابية".

وأضاف مطمئناً "أتبع كافة البروتوكولات، بما في ذلك العزل ومعلومات الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم. في الوقت الحالي، أعاني من عوارض طفيفة، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى الملعب عندما يصبح الوضع آمناً".

وكان اللاعب البالغ 22 عاماً من أوائل الواصلين إلى أستراليا للمشاركة في كأس رابطة اللاعبين المحترفين (أي تي بي) بين الأول والتاسع من كانون الثاني/يناير المقبل، حيث كان من المفترض أن يمثل كندا قبل ثلاثة أسابيع من أول بطولة كبرى للعام 2022.

وسبق أن واجه شابوفالوف في دورة أبو ظبي الاستعراضية الأسبوع الماضي، الإسباني المصنف سادساً عالمياً رافايل نادال الذي أعلن الإثنين إصابته بالفيروس أيضاً، ما يعقد استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة.

وكان مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي أشار الأسبوع الماضي إلى قناعته بأن المصنف أول سابقاً يمكن أن يشارك في أول بطولة كبرى في ملبورن.

وقال لصحافيين إن "اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم الآن (سيعزلون أنفسهم) حتى التماثل إلى الشفاء وفقدان القدرة على نقل العدوى".