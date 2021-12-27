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مدريد : كشفت قائمة "المدينين" التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا الإثنين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن النجم الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو، المنتخب مؤخراً رئيساً لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدينٌ لها بقرابة مليون يورو.

وبحسب هذه القائمة، فإن إيتو مدينٌ تحديداً بـ 981.598.19 يورو للخزانة الإسبانية عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل بإجمالها الى عشرة أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهماً الهداف السابق الذي انتخب رئيساً لاتحاد بلاده للعبة في 11 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أفادت السلطات الضريبية الإسبانية بأنه لا يحق لها تقديم المزيد من المعلومات، لاسيما عن أصل الدين، ولم تستطع تحديد ما إذا كان اسم إيتو يظهر للمرة الأولى على قائمة "المدينين" التي أدخلت مؤخراً تعديلات على معاييرها.

واللائحة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين"، تجمع بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ"أكثر من 600 ألف يورو".

ومع تخفيض حجم الدين من مليون يورو الى 600 ألف يورو هذا العام في إدراج أسماء المدينين على القائمة، وصل عدد المدينين في القائمة الجديدة الى أكثر من 7200 هذا العام مقارنة بقرابة 3400 في 2020.

ويظهر موقع تويتر في قائمة المدينين الرئيسيين لسلطات الضرائب بمبلغ 800.795,01 يورو.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، أصبح النجم السابق لبرشلونة البرازيلي نيمار الذي يدافع حالياً عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي، أسوأ "دافع سيء" لسلطات الضرائب الإسبانية بدين قدره 34.624.268.60 يورو.