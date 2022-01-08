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لوس انجليس: شهدت مباراة حامل اللقب ميلووكي باكس أمام بروكلين نتس استعراضاً لنجم الأول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 31 نقطة، مساهماً في فوز فريقه 121 109 في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وحقق اليوناني الذي غاب مؤخراً عن خمس مباريات بسبب إجراءات كوفيد 19، معدل 32 نقطة وأكثر من 10 مرتدات في المباراة الواحد خلال ست مواجهات منذ عودته.

وسبق لميلووكي الذي يحتل المركز الثالث حالياً في ترتيب المنطقة الشرقية، أن أسقط بروكلين الموسم الماضي في الدور نصف النهائي قبل أن يتوّج بطلاً.

وبالنسبة لنتس ثاني المنطقة الشرقية الذي خسر في أربع من آخر خمس مباريات، سجل كيفن دورانت 29 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فيما أنهى جيمس هاردن المباراة برصيد 16 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.