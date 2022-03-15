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موسكو: استُبعد قائد المنتخب الروسي لكرة القدم أرتيم دزيوبا الثلاثاء من خوض مباريات منتخب بلاده المقبلة في نهاية آذار/مارس بسبب "الوضع الصعب في أوكرانيا" حيث يعيش أقارب اللاعب، بحسب ما أوضح مدربه.

وقال فاليري كاربين في مقابلة نشرت على موقع موقع الاتحاد الروسي للعبة "اتفقنا على البقاء على اتصال، وسأتابع بعناية مبارياته المقبلة مع زينيت (سانت بطرسبرغ)".

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة نهاية الشهر الحالي.

وطعن الاتحاد الروسي في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وطالب برفعه كإجراء احترازي، في انتظار حكم قريب من الهيئة القضائية الرياضية.

وفي كل الأحوال، ستجتمع تشكيلة المنتخب "من 21 إلى 27 آذار/مارس"، بحسب المدرب، الذي أوضح أن "البرنامج الدقيق للمعسكر وكذلك المباريات الودية في طور الإعداد وسيتم نشرها لاحقاً".