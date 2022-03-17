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لوس انجليس : فرمل دالاس مافريكس انتصارات مضيفه بروكلين نتس بفوزه عليه 113 111 بفضل ثلاثية قاتلة من سبنسر دينويدي مع صافرة نهاية المباراة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء، فيما تعرّض ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز لاصابة في كاحله الأيسر.

ووضع مافريكس الذي يحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية مع 43 فوزاً مقابل 26 هزيمة، حداً لسلسلة من 4 انتصارات توالياً لنتس صاحب المركز الثامن في الشرقية برصيد 36 فوزاً و34 خسارة.

في نيويورك، تألق كيفن دورانت في صفوف الخاسر والسلوفيني لوكا دونتشيتش عند الفائز، فسجل الأوّل 23 نقطة إلى 10 كرات حاسمة و6 مرتدات، والثاني 37 نقطة أضاف إليها 9 مرتدات ومثلها كرات حاسمة.

واعتقد دورانت انه حسم اللقاء لصالح نتس بثلاثية قبل 10 ثوانٍ من النهاية، ليرد على سلة من دونتشيتش، غير أن الأخير مرّر كرة حاسمة لزميله دينويدي الذي ترجمها من خارج القوس ثلاثية الفوز.

أثنى دينويدي بطل هذه الأمسية والوافد الجديد إلى تكساس الشهر الماضي قادماً من واشنطن ويزاردز على الشاب السلوفيني، قائلاً "هو لوكا من صنع الفارق".

وعلى ملعب "تشايس سنتر"، شعر غولدن ستايت ووريرز بالخوف على نجمه ستيفن كوري الذي غادر الملعب قبل الاستراحة في الخسارة أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 88 110، اثر اصابة تعرض لها في كاحله الايسر وتسبب بها ماركوس سمارت اثناء محاولته استرجاع كرة.

وغادر كوري لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد أن وصف مدربه ستيف كير ما حصل معه بالـ "خطير".

وعلى ملعب "غولدن 1 سنتر"، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 135 126، بتسجيله 36 نقطة و10 متابعات.

وعلى ملعب "تويوتا سنتر"، حذا ديفن بوكر حذو العملاق اليوناني، بتسجيله 36 نقطة أيضاً في فوز فريقه فينيكس صنز متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الموسم العادي على مضيفه هيوستن روكتس 129 112.

في كليفلاند، احتفل الكاميروني جويل إمبيد بميلاده الـ 28 بتسجيله 35 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على كافالييرز 118 114.

وبعدما تعملق مع 60 نقطة الإثنين في صفوف مينيسوتا تمبروولفز، تألق كارل أنتوني تاونز مجدداً مع 30 نقطة أمام لوس أنجليس ليكرز في مباراة الفوز 124 104.

في يوتا، سجل لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 14 نقطة والتقط 20 مرتدة ونجح في 4 صدات خلال فوز فريقه يوتا جاز على ضيفه شيكاغو بولز 125 110.